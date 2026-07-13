* Opera Națională Română din Iași și Complexul Muzeal Național „Moldova” se află printre instituțiile culturale unde Ministerul Culturii vrea să încheie perioada conducerilor interimare * candidații pentru conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova” își pot depune proiectele până pe 16 iulie, iar cei interesați de managementul Operei Iași au termen până pe 22 iulie * Ministerul Culturii susține că interimatul trebuie să rămână o soluție temporară

Ministerul Culturii a declanșat concursurile pentru conducerea a două dintre cele mai importante instituții culturale din Iași: Opera Națională Română și Complexul Muzeal Național „Moldova”, instituția care administrează Palatul Culturii și mai multe muzee din județ.

Cele două instituții au fost incluse de minister în categoria cazurilor în care interimatele s-au prelungit semnificativ peste caracterul temporar prevăzut de lege. Autoritățile încearcă acum să înlocuiască aceste conduceri provizorii cu manageri selectați prin concurs public de proiecte.

Termen până pe 16 iulie pentru Complexul Muzeal „Moldova”

Candidații interesați de conducerea Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași pot depune dosarele și proiectele de management până joi, 16 iulie 2026.

Procedura este organizată de Ministerul Culturii în baza legislației privind managementul instituțiilor publice de cultură. Candidații trebuie să prezinte un proiect care să cuprindă obiectivele manageriale, direcțiile de dezvoltare, programul cultural și modul în care intenționează să administreze instituția.

Complexul Muzeal Național „Moldova” administrează patru muzee aflate în Palatul Culturii – Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul de Artă –, precum și alte obiective muzeale din Iași și din județ.

Proiectele pentru Opera Iași pot fi depuse până pe 22 iulie

La Opera Națională Română din Iași, dosarele și proiectele de management pot fi depuse până miercuri, 22 iulie 2026, ora 16.00, la sediul Ministerului Culturii. Selecția dosarelor este programată în perioada 23–27 iulie, iar analiza proiectelor de management va avea loc între 28 iulie și 7 august. Candidații admiși vor susține interviurile pe 10 și 11 august 2026.

Pot participa persoane cu studii în domeniul muzicii sau al artelor spectacolului, cu o experiență de minimum cinci ani în specialitatea studiilor și cu experiență managerială ori pregătire în management. Proiectele sunt depuse fără numele candidatului și fără alte elemente care ar putea permite identificarea autorului în timpul evaluării. Măsura urmărește analizarea proiectelor în funcție de conținut și de obiectivele propuse pentru instituție.

Ministerul vrea să pună capăt interimatelor prelungite

Situația celor două instituții ieșene face parte dintr-o problemă mai largă identificată la nivel național. Ministerul Culturii arată că unele instituții au funcționat mai mult de un deceniu fără organizarea unui concurs de proiecte manageriale, iar altele au rămas sub conducere interimară încă de la înființare.

Pe lista interimatelor de lungă durată se mai află Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, Institutul Național al Patrimoniului, Teatrul Național din Târgu-Mureș, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română” și Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău.

„Interimatul nu poate fi o formulă de administrare pe termen nelimitat. Instituțiile de cultură și publicul, vizitatorii acestora, merită manageri selectați prin concurs, cu proiecte asumate, nu conduceri provizorii transformate în obicei”, a declarat ministrul Culturii, András István Demeter.

Ministerul pregătește o nouă formă a legii managementului cultural, după mai multe consultări organizate începând din 2025. Până la adoptarea modificărilor, instituțiile și autoritățile sunt obligate să aplice legislația aflată în vigoare.

Pentru Opera Iași și Complexul Muzeal Național „Moldova”, rezultatul procedurilor va stabili dacă instituțiile vor avea, în sfârșit, conduceri desemnate pe baza unor proiecte manageriale asumate sau dacă va fi necesară reluarea concursurilor.

Dan DIMA