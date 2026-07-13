* primele rezultate indică producții medii de 5.500 kg la hectar la grâu, 6.000 kg la orz și 2.500 kg la rapiță * grâul și orzul depășesc mediile din 2025, însă rapița pierde peste jumătate de tonă la hectar

Secerișul a început în județul Iași. Combinele au intrat în lanurile de grâu și orz, iar primele rezultate centralizate de Direcția pentru Agricultură Județeană arată producții bune la cerealele păioase. „La grâu, producția medie este de 5.500 de kilograme la hectar, la orz de 6.000 de kilograme la hectar, iar la rapiță de 2.500 de kilograme la hectar”, a declarat Gabriel Hoha, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Iași. Cifrele sunt provizorii și se pot modifica pe măsură ce recoltarea avansează în toate zonele județului. Diferențele dintre ferme depind de precipitații, calitatea solului, soiurile cultivate și tehnologia aplicată.

Grâul și orzul depășesc rezultatele din 2025

În actuala campanie agricolă, județul Iași are aproximativ 45.000 de hectare cultivate cu grâu de toamnă și alte 755 de hectare cu grâu de primăvară. Orzul și orzoaica de toamnă ocupă împreună câteva mii de hectare. Rapița recoltată în această vară a fost cultivată pe aproape 14.900 de hectare. Suprafața este mai mare decât în 2024, când în județ erau raportate 12.549 de hectare cu rapiță. Primele producții din 2026 sunt ușor mai mari decât mediile înregistrate anul trecut la grâu și orz.

În 2025, producția medie la grâul de toamnă a fost de 5.400 kg la hectar. Media provizorie din acest an, de 5.500 kg la hectar, este mai mare cu 100 de kilograme, respectiv cu aproape 2%.

La orz, creșterea este mai vizibilă. Media a urcat de la 5.650 kg la hectar în 2025 la 6.000 kg la hectar în primele raportări din 2026. Diferența este de 350 kg la hectar, adică peste 6%.

Situația este diferită la rapiță. Anul trecut, fermierii ieșeni au obținut în medie 3.040 kg la hectar, în timp ce primele rezultate din actuala campanie indică 2.500 kg la hectar. Scăderea este de 540 kg la hectar, echivalentul unui recul de aproape 18%.

Grânarii au testat 42 de soiuri de grâu la Iași

Înaintea secerișului, Asociația Grânarii a organizat la Buhăieni, în comuna Andrieșeni, o nouă ediție a evenimentului „Ziua Grâului Moldova”. Platforma demonstrativă a cuprins 42 de soiuri de grâu, trei soiuri de orz și două soiuri de triticale, cultivate în condiții comparabile. Aproximativ 300 de fermieri, specialiști și reprezentanți ai sectorului agricol au analizat comportamentul soiurilor și soluțiile tehnologice aplicate în câmp.

Asociația Grânarii Iași reunește peste 140 de membri, care exploatează împreună aproximativ 48.000 de hectare. Suprafețele nu se află însă exclusiv în județul Iași, deoarece organizația include fermieri din mai multe județe din estul României. Printre culturile predominante în fermele membrilor se numără porumbul, floarea-soarelui, grâul, orzul și rapița.

Maura ANGHEL