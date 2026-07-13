USV Iași lansează programul de internship 2026:

32 de studenți vor beneficia de burse și experiență practică în stațiunile de cercetare și la partenerii din mediul privat

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) dă startul unei noi ediții a programului de internship dedicat studenților care doresc să își consolideze pregătirea profesională prin activități practice desfășurate în cadrul Universității și al partenerilor din mediul privat.

Ajuns la cea de-a șaptea ediție, programul se va desfășura în perioada 14 iulie - 11 septembrie 2026 și oferă 32 de locuri pentru studenții interesați să își dezvolte competențele practice în Stațiunile de cercetare și practică studențească „V. Adamachi”, Rediu și Ezăreni, precum și în cadrul unor companii partenere.

Pe durata internship-ului, participanții vor desfășura activități timp de opt ore pe zi, fiind recompensați cu o bursă în valoare de 4.422 de lei brut. Totodată, pe întreaga perioadă a programului, studenții vor beneficia de cazare în căminele USV Iași.

Inițiativa urmărește atât sprijinirea financiară a studenților, cât și facilitarea acumulării unei experiențe practice relevante pentru viitoarea carieră. „Ne bucură că acest proiect este apreciat, anul acesta fiind cel de-al șaptelea an în care propunem tinerilor noștri astfel de activități, în urma cărora studenții sunt recompensați prin burse, dar au posibilitatea să-și însușească și cunoștințe practice. Pe întreaga perioadă de două luni, studenții care doresc vor locui în căminele USV Iași, plătind jumătate din tarifele solicitate în mod obișnuit”, a declarat prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activitățile sociale.

Prin acest program, USV Iași își reconfirmă angajamentul de a susține dezvoltarea profesională a studenților, oferindu-le oportunități de învățare aplicată, experiență în domeniul de studiu și sprijin financiar pe durata stagiului de practică.