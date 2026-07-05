Al Bano a electrizat Iașul! Peste 10.000 de oameni au cântat „Felicità” la unison

Sâmbătă seară, la Iași, legendarul Al Bano a urcat pe scena amplasată în grădina Palatului Culturii și a oferit un concert memorabil în fața a peste 10.000 de spectatori, transformând centrul orașului într-un adevărat festival al emoției și nostalgiei.

Încă din primele acorduri, publicul a reacționat spectaculos. Mii de voci au cântat la unison cele mai cunoscute melodii ale artistului italian, iar atmosfera din fața scenei a fost una electrizantă. Pentru câteva ore, Iașul s-a transformat într-o uriașă scenă în aer liber, unde generații diferite au fost unite de aceeași muzică.

Unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale verii

Concertul, organizat pentru închiderea stagiunii Ateneului Național din Iași, a fost unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale verii. Grădina Palatului Culturii s-a dovedit neîncăpătoare, iar aleile din jur au fost pline de oameni veniți din toate colțurile Moldovei pentru a vedea, poate pentru prima și ultima dată, unul dintre cei mai mari artiști ai muzicii italiene.

Momentul culminant al serii a fost interpretarea piesei „Felicità”, când întreaga mulțime a cântat vers cu vers alături de Al Bano. Imaginile cu mii de telefoane aprinse și aplauzele care au răsunat minute în șir au creat un tablou impresionant.

Artistul italian s-a declarat impresionat de primirea făcută de publicul ieșean. „Publicul a fost minunat, în număr foarte mare, ceea ce este un lucru foarte frumos! Tenorii au fost extraordinari, m-am distrat!”, a spus Al Bano la finalul concertului în care i-a avut alături pe cei Trei tenori ieșeni – Andrei Apreotesei, Florin Guzgă și Andrei Fermeșanu.

Spectacolul a avut o încărcătură emoțională aparte și pentru cei trei tenori ieșeni care au urcat pe aceeași scenă cu legenda muzicii italiene. Pentru ei, întâlnirea cu artistul pe care l-au ascultat încă din copilărie a însemnat împlinirea unui vis.

Mulți spectatori au spus că au așteptat zeci de ani acest moment

Andrei Apreotesei a mărturisit că orice artist își dorește să ajungă, măcar o dată în viață, să cânte alături de unul dintre idolii săi, în timp ce Andrei Fermeșanu a descris Iașul drept „capitala sufletelor noastre”, locul unde fiecare concert capătă o încărcătură aparte.

În public, emoțiile au fost la fel de intense. Mulți spectatori au spus că au așteptat zeci de ani acest moment.

„După 40 de ani am ajuns să îl văd pe Al Bano live. Este unul dintre idolii copilăriei și adolescenței mele”, a mărturisit unul dintre participanți.

„Am crescut cu melodiile lui. A fost un concert extraordinar, pe care îl voi ține minte toată viața”, a spus o altă spectatoare.

Seara s-a încheiat spectaculos, cu artificii, ovații și minute întregi de aplauze, în timp ce mii de oameni au rămas în fața scenei încercând să prelungească magia unui concert care a readus la viață una dintre cele mai frumoase epoci ale muzicii italiene.

Pentru Iași, evenimentul a fost mai mult decât un simplu concert. A fost dovada că marile nume ale scenei internaționale pot transforma orașul într-un pol cultural capabil să adune zeci de mii de oameni în jurul unui spectacol de excepție. Iar pentru cei prezenți, seara în care Al Bano a cântat la Iași va rămâne, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase amintiri ale acestei veri. Carmen DEACONU, Maria STANCU