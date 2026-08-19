România își leagă din nou calea ferată de Republica Moldova

România pregătește o transformare importantă a legăturilor feroviare cu Republica Moldova, cu investiții care vizează atât modernizarea conexiunii Iași–Ungheni, cât și redeschiderea unor puncte de frontieră feroviare.

Cel mai important proiect pentru Moldova românească este electrificarea și modernizarea liniei Iași - Frontieră - Ungheni, parte a proiectului Roman - Iași - Frontieră. Investiția are o valoare totală de 67,6 milioane de euro, iar finanțarea europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei ajunge la 33,8 milioane de euro.

Pe partea românească sunt prevăzute lucrări pe aproximativ 23,35 kilometri: 6,35 km între Iași și Socola și încă 17 km între Socola și frontieră. Sectorul spre graniță va fi modernizat și electrificat, cu ecartament dublu, 1.435 mm și 1.520 mm, astfel încât să poată fi utilizat atât de trenurile românești, cât și de cele care circulă pe infrastructura de tip sovietic din Republica Moldova.

De partea cealaltă a Prutului, proiectul include intervenții la Podul Eiffel, inclusiv instalarea elementelor pentru electrificare, precum și lucrări de modernizare.

S-ar obține astfel mai puțin timp pierdut la frontieră, capacitate mai mare pentru trenurile de marfă și pasageri și o conexiune feroviară mult mai eficientă între România și Republica Moldova.

Trei puncte feroviare la frontiera cu Republica Moldova

În prezent, România are trei puncte de trecere feroviară cu Republica Moldova: Galați Largă - Giurgiulești, Cristești Jijia - Ungheni și Fălciu - Cantemir.

La Cristești Jijia - Ungheni, timpul de parcurs este de aproximativ 91 de minute, iar capacitatea practică este de numai cinci perechi de trenuri pe zi, din cauza infrastructurii și a operațiunilor de frontieră.

La Galați - Giurgiulești, timpul de mers este de aproximativ o oră, iar capacitatea practică ajunge la șapte perechi de trenuri pe zi. Linia are o importanță strategică inclusiv pentru transportul mărfurilor și cerealelor.

Iar la Fălciu - Cantemir, România a realizat lucrări pentru redeschiderea conexiunii. La 22 aprilie 2026 a fost testată conectivitatea feroviară, iar punctul urmează să devină operațional, cu sistem de control coordonat bidirecțional.

Modernizarea completă a sectorului Iași - Ungheni - post-2027

Pentru Iași, proiectul Iași - Ungheni este mai mult decât o simplă electrificare. Este prima piesă a unei conexiuni feroviare moderne peste Prut, care poate transforma municipiul într-un nod important între România și Republica Moldova.

Iar etapa a doua a proiectului Roman - Iași - Frontieră prevede modernizarea completă a sectorului Iași - Ungheni, în cadrul viitorului cadru financiar multianual post-2027.

Dacă aceste investiții vor fi duse până la capăt, Iașul poate deveni una dintre principalele porți feroviare ale României către Republica Moldova și, mai departe, către spațiul estic. Daniel BACIU