FOTO - 66 de milioane de euro și doi ani de lucrări pentru Aqa Park-ul Primăriei!

* Consiliul Local a spus „da” proiectului * Moara de Vânt ar putea deveni, în următorii ani, una dintre principalele zone de agrement ale Iașului * cu piscine, valuri artificiale, „lazy river”, SPA, plaje, tobogane de 18 metri și o capacitate anuală estimată la 330.000 de vizitatori, Aqua Park-ul se anunță drept una dintre cele mai spectaculoase investiții publice de agrement pregătite pentru oraș

Un proiect spectaculos de agrement prinde contur la Iași. Consiliul Local a aprobat, în ședința din 30 septembrie 2026, documentația și indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui Aqua Park în zona Moara de Vânt, o investiție estimată la aproape 347 de milioane de lei cu TVA, echivalentul a aproximativ 66 de milioane de euro.

Municipalitatea pune la dispoziția proiectului o suprafață de 49.340 de metri pătrați, dintr-un teren de aproximativ 570.000 de metri pătrați pe care îl deține în zona Moara de Vânt.

10 bazine, lazy river, valuri și tobogane spectaculoase

Viitorul complex promite să fie unul dintre cele mai mari proiecte de agrement din Iași. Aqua Park-ul va avea 10 bazine, printre care bazine pentru adulți și copii, un bazin de înot, un „lazy river”, un bazin cu tobogane și chiar un bazin cu valuri.

Zona interioară va include piscine cu tobogane și alte atracții acvatice, dar și spații dedicate SPA și wellness. În exterior sunt prevăzute plaje, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport și zone de relaxare.

Unul dintre punctele spectaculoase ale complexului va fi turnul de tobogane, care va avea o înălțime maximă de aproximativ 18 metri.

Clădirea principală va avea subsol, parter și un etaj, cu o amprentă la sol de peste 6.300 de metri pătrați și o suprafață desfășurată de aproximativ 16.000 de metri pătrați.

Complexul va mai include o clădire destinată alimentației publice, un depozit de deșeuri și turnul de tobogane.

Capacitatea estimată este impresionantă: până la 1.800 de persoane pe zi în sezonul de vară, în timp ce în perioada rece complexul va putea primi aproximativ 600 de persoane pe zi, fiind utilizată zona interioară.

În total, estimările municipalității indică aproximativ 330.000 de vizitatori pe an.

Aproape 200 de locuri de parcare și încărcare pentru mașinile electrice

Proiectul include și infrastructura necesară funcționării unui astfel de complex: parcări, casă de bilete, vestiare, dușuri, spații tehnice și administrative.

Vor fi amenajate aproximativ 200 de locuri de parcare, dintre care două destinate autocarelor, precum și 18 stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Din suprafața totală pusă la dispoziție, construcțiile vor ocupa aproximativ 6.700 de metri pătrați, parcările și drumurile de acces circa 9.800 de metri pătrați, iar spațiile verzi aproximativ 15.000 de metri pătrați.

Pentru încălzire și climatizare este prevăzută utilizarea a opt pompe de căldură, fiecare cu o capacitate de 130 kW.

Investiția este estimată la 346.982.320,43 lei cu TVA, iar durata de execuție prevăzută în proiect este de 24 de luni.

Carmen DEACONU