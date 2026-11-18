* investiție de aproape 600 de milioane de lei și un viaduct-record peste râul Moldova

Un pas important pentru construirea Variantei Ocolitoare Gura Humorului! Câștigătorul licitației pentru prima etapă a proiectului a fost desemnat, dintre cele șapte oferte depuse. Asocierea condusă de compania Concelex a obținut cel mai mare punctaj, a anunțat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

Contractul are o valoare estimată de 597,5 milioane de lei, fără TVA, iar procedura a intrat în etapa în care pot fi depuse contestații. Durata totală este de 25 de luni, dintre care cinci luni pentru proiectare și alte 20 de luni pentru execuția lucrărilor.

Centura va avea aproximativ 9,3 kilometri, va fi construită la profil de drum național, cu o lățime de 13,5 metri și o viteză de proiectare de 100 km/h.

Piesa de rezistență a investiției va fi un viaduct spectaculos peste râul Moldova, prezentat în proiect drept cel mai mare din România, care va traversa valea la înălțimi de până la 17 metri.

Prima etapă include și realizarea infrastructurii pentru sistemele inteligente de transport (ITS), echipamentele propriu-zise urmând să fie montate ulterior, în etapa a doua.

Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021–2027, de la bugetul de stat și din contribuția Consiliului Județean Suceava. Un alt avantaj anunțat este că traseul nu presupune demolarea locuințelor și nu afectează arii naturale protejate.

Licitația nu a fost lipsită de controverse. China Civil Engineering Construction Corporation România SRL a contestat anterior documentația de atribuire, reclamând cerințe restrictive și informații tehnice insuficiente. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a respins însă sesizarea ca nefondată.

Urmează etapa contestațiilor, după care proiectul poate avansa spre semnarea contractului și începerea lucrărilor. Ecaterina VICOL