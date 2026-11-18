O gravidă din judeţul Bacău cu o afecţiune hepatică gravă a născut prematur la Spitalul „Sfântul Spiridon”. A fost nevoie ca două echipe de medici de la Maternitatea „Cuza Vodă” să meargă la „Sfântul Spiridon” pentru a salva mama şi copilul.

Două echipe de obstetricieni şi neonatologi de la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi s-au deplasat la Spitalul „Sfântul Spiridon” pentru a efectua o cezariană în cazul unei gravide cu ciroză hepatică decompensată, internată în urmă cu o săptămână după ce fusese transferată de la Spitalul Municipal Moineşti. Femeia a născut prematur, la 30 de săptămâni de sarcină, un băieţel de 1.900 de grame, cu scor APGAR 7.

Intervenţia a fost necesară în condiţiile în care pacienta avea o afecţiune hepatică gravă, complicată cu decompensare vasculară şi hemoragie digestivă superioară. „În urmă cu o săptămână, femeia a avut nevoie de tratament endoscopic pentru hemoragia digestivă. Medicii gastroenterologi şi ginecologii au decis să o menţină internată la Spitalul Sfântul Spiridon, unde a fost tratată şi supravegheată până când s-a putut realiza naşterea”, a declarat şefa UPU-SMURD Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu.

Pentru a evita şi mai tare dezechilibrarea stării de sănătate a mamei, echipa de obstetrică nu a mai transferat gravida la maternitate ci s-a deplasat la Spitalul „Sfântul Spiridon”. Intervenţia a fost efectuată de echipa condusă de dr. Elena Mihălceanu, iar pentru preluarea nou-născutului a venit şi echipa de transport neonatal coordonată de dr. Alexandra Trifan. „Din considerente medicale şi pentru evitarea dezechilibrării mamei, echipa s-a deplasat la Spitalul Sfântul Spiridon pentru a face intervenţia prin cezariană. Pe lângă echipa de obstetrică, la Spitalul Sfântul Spiridon s-a deplasat şi o echipă coordonată de dr. Alexandra Trifan, medicul care asigură transportul neonatal împreună cu alţi colaboratori. Copilul a fost adus la noi. Sperăm că va fi stabilizat şi va avea o evoluţie bună”, a declarat dr. Anca Bivoleanu, şefa Secţiei de Neonatologie de la Maternitatea „Cuza Vodă”.

După cezariană, mama a rămas în grija medicilor de la Terapie Intensivă a Clinicii de Gastroenterologie din cadrul Spitalului „Sfântul Spiridon”, iar băieţelul a fost transportat la Secţia de Neonatologie a Maternităţii „Cuza Vodă”, unde a fost preluat pentru îngrijiri de specialitate. Laura RADU