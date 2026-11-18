Pe șantierul lotului 1D Joseni – Ditrău din Autostrada Unirii A8 au început testele spectaculoase de rezistență pentru grinzile gigantice care vor susține viitoarele poduri și viaducte. Unele au lungimi de până la 40 de metri și sunt supuse unor încercări mecanice care merg inclusiv până la rupere!

Compania Națională de Investiții Rutiere și constructorul Danlin XXL au testat două categorii de grinzi din beton precomprimat: unele de 30 de metri lungime și 1,10 metri înălțime, respectiv unele de 40 de metri lungime și 2,10 metri înălțime. Nu sunt simple bucăți de beton, ci componente esențiale pentru siguranța viitoarelor structuri ale autostrăzii.

Testele se desfășoară în două etape: mai întâi, încercări nedistructive, pentru verificarea comportării grinzilor fără apariția fisurilor, apoi solicitări duse până la rupere, pentru evaluarea rezistenței maxime.

Cifrele sunt impresionante! O grindă de 30 de metri a fost supusă unei încărcări de aproximativ 68 de tone, echivalentul greutății a circa 1,7 camioane încărcate. Iar calculele de proiectare iau în considerare scenarii extreme, inclusiv producerea unui cutremur în momentul în care autostrada este traversată de vehicule grele.

Stadiul execuției se apropie de 20%

Pe lotul Joseni - Ditrău sunt prevăzute nu mai puțin de 21 de structuri – poduri, pasaje și ecoducte, pentru care vor fi necesare 583 de grinzi!

Vestea importantă este că lucrările la acest tronson, primul lot de autostradă din județul Harghita, au început în august 2026, iar stadiul execuției se apropie de 20%.

Constructorul este asocierea Danlin XXL – intertranscom impex – groma hold, care are la dispoziție 34 de luni pentru proiectare și execuție: 10 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru construirea efectivă.

După ani de promisiuni, hărți, licitații și termene rostogolite, A8 începe să capete contur și în teren. Până la ziua în care vom putea traversa Carpații pe autostradă mai este însă mult de muncă. Deocamdată, grinzile sunt puse la încercare. Urmează proba cea mare: respectarea termenelor și finalizarea lucrărilor! Daniel BACIU