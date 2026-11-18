* Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași pregătește un contract de 512.000 de lei pentru exploatarea terenurilor agricole de la Șipote, unde sunt îngrijiți pacienți cu afecțiuni psihice cronice * în 2026, instituția a scos la vânzare producții de grâu și rapiță * secția are o istorie de peste 120 de ani, iar recuperarea prin activități practice a făcut parte din tradiția sa medicală

Dincolo de activitatea medicală, Institutul de Psihiatrie „Socola” administrează o exploatație agricolă de 128 de hectare, în comuna Șipote. Pentru lucrările agricole, instituția a lansat o licitație estimată la 512.000 de lei, fără TVA, cu termen de depunere a ofertelor pe 23 noiembrie. Contractul aduce în atenție o componentă mai puțin cunoscută a spitalului ieșean: producția agricolă și valorificarea recoltelor, într-un loc în care îngrijirea psihiatrică și recuperarea prin muncă au coexistat vreme de decenii.

De la adăpost pentru copii la secție de psihiatrie

Institutul de Psihiatrie „Socola”, înființat în 1905, este una dintre instituțiile de referință ale psihiatriei românești. Aici s-a dezvoltat o importantă școală medicală, legată de numele unor personalități precum Leon Ballif și Petre Brânzei, care au contribuit la modernizarea tratamentului bolilor psihice și la dezvoltarea psihiatriei sociale.

Secția de la Șipote are propria istorie, începută tot în 1905. Așezământul a funcționat inițial ca adăpost pentru copiii străzii, sub denumirea de „Tabără pentru copii vagabonzi”. Între 1917 și 1918, aici a existat un lagăr pentru prizonieri germani. Din 1937, unitatea a fost destinată îngrijirii persoanelor cu afecțiuni psihice, iar din 2001 a redevenit secție exterioară a Spitalului „Socola”.

Dezvoltarea secțiilor exterioare a făcut parte dintr-o schimbare importantă a psihiatriei ieșene. În a doua jumătate a secolului trecut, îngrijirea pacienților cu evoluție îndelungată a început să includă, pe lângă tratamentul medicamentos, activități ocupaționale, recuperare și încercări de reintegrare socială.

150 de paturi și îngrijire pentru pacienții cronici

Șipote este una dintre secțiile exterioare ale Institutului „Socola”, alături de Bârnova. Potrivit prezentării serviciilor medicale publicate de instituție în 2020, secția dispunea de 150 de paturi pentru spitalizare continuă, destinate pacienților cu tulburări psihice cronice. Capacitatea actuală nu a fost confirmată printr-o raportare mai recentă.

Spre deosebire de secțiile care tratează episoadele psihiatrice acute, unitățile pentru pacienți cronici asigură asistență pe perioade mai lungi, în funcție de gravitatea bolii și de nevoile individuale. Tratamentul presupune supraveghere medicală, administrarea medicației, evaluarea evoluției afecțiunilor și sprijin pentru menținerea autonomiei personale.

Pentru o parte dintre pacienți, recuperarea nu înseamnă doar controlul simptomelor, ci și păstrarea unor deprinderi elementare, comunicarea cu ceilalți, organizarea activităților zilnice și reducerea izolării. Tocmai aici intervine rolul terapiei ocupaționale, care completează tratamentul psihiatric.

Ergoterapia, o tradiție medicală la Șipote

La Șipote, recuperarea prin activități practice are o istorie de câteva decenii. În anii '60, odată cu dezvoltarea asistenței psihiatrice, au fost introduse programe de ergoterapie, prin care pacienții erau implicați în ocupații adaptate capacităților și stării lor de sănătate.

Un raport al Avocatului Poporului din 2020 consemna existența unor ateliere de croitorie, broderie, țesut, desen și pictură, precum și activități de îngrijire a spațiilor verzi. Acestea urmăreau stimularea atenției, a coordonării, a relațiilor sociale și a sentimentului de utilitate.

Ergoterapia nu trebuie însă confundată cu munca agricolă prestată în scop economic. Participarea pacienților la asemenea activități presupune evaluare medicală, supraveghere și respectarea drepturilor acestora. Documentele licitației din 2026 nu indică implicarea bolnavilor în exploatarea celor 128 de hectare și nici existența unui program terapeutic asociat contractului.

Grâu, rapiță și floarea-soarelui, în producția din 2026

Activitatea agricolă de la Șipote are și o componentă comercială. În cursul anului 2026, Institutul „Socola” a publicat anunțuri pentru vânzarea producției de rapiță și a recoltei de grâu, iar în august a anunțat recoltarea florii-soarelui.

Pentru noul contract sunt solicitate lucrări agricole, semințe certificate, îngrășăminte, produse fitosanitare, utilaje și personal specializat. Acordul-cadru are o durată de 19 luni și vizează exploatarea terenurilor în anul agricol 2026–2027.

În 2024 și 2025, Institutul „Socola” a organizat proceduri similare, fiecare cu o valoare estimată de 512.000 de lei. Ambele contracte au fost câștigate de societatea PRIMA AGROZOO, pentru câte 511.872 de lei.

Dincolo de cifre, rămâne de clarificat cât produce ferma, ce venituri aduce spitalului și dacă o parte dintre recolte este utilizată pentru alimentația pacienților. La Șipote, agricultura și psihiatria au o istorie comună, dar contractul actual privește producția economică, nu un program medical de recuperare.

Teona SOARE