Locuitorii județului Iași au cheltuit 9,6 milioane de lei în magazinele online în perioada campaniei de Black Friday, cu 11,4% mai mult decât în 2025. Iașul ocupă locul al șaselea la nivel național în privința creșterii vânzărilor și poziția a cincea după valoarea cumpărăturilor, potrivit unui studiu realizat de agenția DWF pe datele a 162 de magazine online.

Cifrele ascund însă o schimbare importantă: Black Friday nu mai înseamnă doar ziua de vineri. În intervalul 27 octombrie – 10 noiembrie, ieșenii au cumpărat mai mult decât anul trecut, dar chiar în vinerea de Black Friday, 6 noiembrie, cheltuielile au scăzut cu 15,1% față de aceeași zi din 2025.

În clasamentul creșterilor, Iașul este depășit de județe precum Brașov (+34,5%) și Maramureș (+13,9%). Doar 18 dintre cele 42 de unități administrative analizate au înregistrat vânzări mai mari decât în anul precedent. Ca valoare, Capitala conduce detașat, cu 53,8 milioane de lei, în timp ce Iașiul a generat 5,2% din veniturile magazinelor monitorizate.

La nivel național, cele 162 de magazine au încasat 193,7 milioane de lei în cele 15 zile, cu 3,6% mai puțin decât în 2025. Totuși, cumpărăturile s-au mutat tot mai mult spre începutul săptămânii de campanie: de luni până joi s-au realizat 42,2% din venituri, față de 34,7% anul trecut.