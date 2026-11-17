Aproape patru din cinci locuințe din județul Iași nu au asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale. Datele transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), pe baza evidențelor PAID și a statisticilor Institutului Național de Statistică, arată că județul se află sub media națională în ceea ce privește protecția locuințelor prin polițe PAD.

Potrivit celor mai recente cifre, aferente anului 2026, în județul Iași sunt înregistrate 89.869 de locuințe asigurate obligatoriu, dintr-un fond locativ de 414.460 de unități. Asta înseamnă un grad de cuprindere în asigurare de numai 21,68%. Cu alte cuvinte, mai puțin de un sfert dintre locuințele din județ beneficiază de această protecție financiară.

Situația este și mai îngrijorătoare la nivel național. România are 2.537.030 de locuințe asigurate PAD, dintr-un total de 10.122.333, ceea ce înseamnă o acoperire de 25,06%.

Datele arată însă și o evoluție pozitivă. În 2022, județul Iași avea doar 64.110 locuințe asigurate, reprezentând 17,22% din fondul locativ. În 2026, numărul a ajuns la 89.869, iar gradul de acoperire a crescut la 21,68%.

ASF precizează că PAID are peste 6.000 de conturi individuale prin care primăriile pot verifica locuințele asigurate. Totuși, în martie 2026, după modernizarea sistemului informatic, doar 332 de primării aveau accesul actualizat.

Un exemplu relevant este comuna Corbeanca, unde, în 2025, au fost aplicate aproximativ 1.800 de amenzi pentru nerespectarea obligației de asigurare. Gradul de acoperire a crescut aici de la 56,80% în septembrie la 75,85% în decembrie 2025.

Cifrele arată amploarea unei probleme care privește milioane de proprietari: în România, trei sferturi dintre locuințe nu au încă asigurarea obligatorie PAD. Daniel BACIU