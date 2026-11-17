Șoferii din Iași au parte de prețuri minime de 9,33 lei pentru un litru de benzină și 10,67 lei pentru motorină, înregistrate în acestă dimineață. Cele mai mici tarife sunt afișate la mai multe stații Petrom și Socar, iar diferențele dintre rețelele de distribuție sunt relativ reduse.

La motorină, prețul de 10,67 lei/litru este întâlnit la stația Socar de pe strada Nicoriță și la mai multe unități Petrom din municipiu, printre care cele de pe strada Colonel Langa, Calea Chișinăului, Șoseaua Sărărie, Șoseaua Păcurari, strada Tabacului și bulevardul Nicolae Iorga. La Socar, în stațiile de pe bulevardul Poitiers și Splai Bahlui, motorina costă 10,69 lei/litru, în timp ce la Lukoil ajunge la 10,70 lei.

În cazul benzinei, cel mai mic preț afișat este de 9,33 lei/litru, atât la Socar, cât și la Petrom. La Lukoil, litrul se vinde cu 9,36 lei, iar la Mol, OMV și Rompetrol prețul ajunge la 9,39 lei.

Iașul se află în aceeași zonă de preț cu București, Cluj-Napoca și Constanța, potrivit comparației celor mai mari cinci orașe din țară. Timișoara are însă cel mai mic tarif din acest grup la benzină și motorină: 9,31 lei, respectiv 10,64 lei pe litru.

La nivel european, România ocupă locul 17 în clasamentul statelor UE cu cea mai ieftină benzină și locul 13 în privința motorinei. Datele indică nivelul prețurilor afișate în dimineața de marți, fără a demonstra, în sine, o scădere față de zilele precedente. Daniel BACIU