Trenurile revin pe întreaga rută Galați - Bârlad începând de astăzi, marți, 17 noiembrie 2026, după mai bine de doi ani în care circulația feroviară a fost întreruptă pe o porțiune a traseului din cauza inundațiilor din septembrie 2024.

Anunțul a fost făcut de operatorul privat Transferoviar Călători (TFC), care precizează că, odată cu redeschiderea liniei, pasagerii vor putea parcurge din nou întreaga distanță cu trenul, fără transbordarea în autobuze.

Ploile abundente din septembrie 2024 au afectat grav calea ferată dintre Târgu Bujor și Bârlad. În perioada în care linia a fost afectată, călătoriile au fost asigurate doar pe anumite segmente, inițial până la stația Chiraftei, apoi până la Târgu Bujor, iar restul traseului era parcurs cu autobuze de înlocuire.

Potrivit TFC, lucrările realizate de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, prin SRCF Galați, au permis restabilirea condițiilor necesare pentru siguranța circulației și redeschiderea întregii linii.

Începând de marți, călătorii sunt îndrumați să se prezinte direct în stațiile de cale ferată pentru deplasările pe ruta Galați - Bârlad și retur. Autobuzele care înlocuiau trenurile nu vor mai deservi punctele de oprire rutiere.

Reluarea circulației pune capăt unei perioade îndelungate în care pasagerii au fost nevoiți să suporte schimbări de mijloc de transport și întârzieri suplimentare pentru a ajunge la destinație. Miruna NEACȘU