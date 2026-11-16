Un ieșean fără permis, prins de două ori în trafic, în doar două ore!

Scene revoltătoare pe drumurile din județul Iași. Un bărbat de 50 de ani a fost prins conducând fără permis, dar nici măcar dosarul penal nu l-a oprit să repete isprava. La numai două ore după prima întâlnire cu polițiștii, individul a fost descoperit din nou la volan! Într-un alt caz șocant, un șofer din municipiul Iași a fost depistat cu o alcoolemie uriașă, după ce circula haotic și exista suspiciunea că lovise o mașină parcată!

Primul episod incredibil s-a petrecut la Târgu Frumos, în noaptea de 12 spre 13 noiembrie. În jurul orei 23:45, polițiștii și jandarmii au tras pe dreapta un autoturism care se deplasa sinuos pe strada Cuza Vodă. La volan se afla un bărbat de 50 de ani, iar verificările au scos la iveală că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. A fost deschis dosar penal, însă povestea a luat o turnură halucinantă! La ora 01:45, în aceeași noapte, individul a fost prins din nou conducând autoturismul, de această dată în drum spre casă. Polițiștii i-au întocmit un nou dosar penal.

Nici în municipiul Iași situația nu a fost mai puțin gravă. Pe 13 noiembrie, un apel la 112 a alertat polițiștii despre un autoturism care circula haotic și care ar fi putut acroșa o mașină parcată. La volan au găsit un bărbat de 56 de ani, care mirosea puternic a alcool. Testul etilotest a indicat o valoare uluitoare: 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat! Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, urmând să fie stabilită alcoolemia.

Iar bilanțul acțiunilor polițiștilor rutieri este la fel de îngrijorător: 45 de conducători auto au rămas fără permis, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. În plus, 33 de autovehicule au fost scoase din circulație, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea deficiențelor tehnice.

Șoferi fără permis, conducători auto băuți și mașini nesigure! Un tablou alarmant pe șoselele Iașului, unde inconștiența unor participanți la trafic poate transforma orice deplasare într-o tragedie. Andrei TURCU