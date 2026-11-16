Dosarul tentativei de omor de la Scânteia a ajuns în instanță

* doi bărbați au lovit un localnic cu cuțitul și scânduri până l-au lăsat inconștient * victima a avut nevoie de 35 de zile de îngrijiri medicale

Doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, după un atac violent petrecut în satul Bodești, comuna Scânteia, județul Iași. Unul dintre inculpați ar fi înjunghiat victima în zona toracelui și ar fi lovit-o în cap cu un obiect din lemn, iar cel de-al doilea ar fi continuat agresiunea cu o scândură, în timp ce bărbatul se afla deja inconștient la pământ.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, incidentul s-a petrecut în seara zilei de 13 aprilie 2026, în jurul orei 21:00, pe o stradă din satul Bodești.

Anchetatorii susțin că primul inculpat, U.F., i-ar fi aplicat victimei, identificată prin inițialele N.C.M., o lovitură de cuțit în partea laterală a toracelui, urmată de o lovitură în zona capului, folosind un corp contondent din lemn. Agresiunea nu s-ar fi oprit aici. În timp ce victima era căzută la pământ și se afla în stare de inconștiență, cel de-al doilea inculpat, A.M.M., ar fi lovit-o cu o scândură în zona coastelor.

Tentativă la omor, comisă în coautorat, dar și tulburarea ordinii și liniștii publice

În urma atacului, bărbatul a suferit leziuni traumatice la nivelul capului și corpului, pentru vindecarea cărora au fost necesare 30-35 de zile de îngrijiri medicale. Procurorii au apreciat că acțiunile celor doi au întrunit elementele infracțiunii de tentativă la omor, comisă în coautorat, dar și ale infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice.

Cei doi inculpați au fost trimiși în judecată sub control judiciar, prin rechizitoriul din 10 noiembrie 2026. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Iași, instanța care va judeca această cauză.

În anchetă, procurorii au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași – Serviciul de Investigații Criminale.

Reprezentanții Parchetului subliniază că trimiterea în judecată nu înlătură prezumția de nevinovăție, cei doi inculpați urmând să beneficieze de toate garanțiile prevăzute de lege pe parcursul procesului penal. Andrei TURCU