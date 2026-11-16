Biserici cu panouri fotovoltaice. Bani europeni pentru parohii

* în județul Iași sunt inventariate 760 de biserici, iar unitățile de cult pot accesa finanțări pentru producerea și stocarea energiei solare * fondurile nerambursabile pot acoperi integral cheltuielile eligibile * termenul de depunere a proiectelor expiră pe 20 noiembrie, într-o competiție în care solicitările au depășit deja bugetul disponibil

Cele 760 de biserici inventariate în județul Iași ar putea reprezenta o piață importantă pentru investițiile în energie verde. Nu toate sunt însă eligibile automat pentru finanțare. Potrivit bazei de date independente BISERICI.org, cifra include lăcașuri de cult aparținând mai multor confesiuni religioase. Pentru parohiile care îndeplinesc condițiile programului, panourile fotovoltaice ar putea însemna facturi mai mici, cheltuieli de întreținere reduse și bani economisiți pentru activitățile comunității. Oportunitatea vine prin două apeluri gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), cu un buget național de 650 de milioane de euro.

Fonduri nerambursabile pentru biserici și mănăstiri

Finanțările provin din Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, și sunt destinate producerii și stocării energiei regenerabile. Primul apel, în valoare de 500 de milioane de euro, susține instalarea panourilor fotovoltaice cu sisteme de stocare integrate. Al doilea, cu o alocare de 150 de milioane de euro, finanțează noi capacități de stocare.

Pe lista solicitanților eligibili figurează explicit cultele recunoscute oficial în România și unitățile acestora. Astfel, alături de primării, spitale și universități publice, pot solicita finanțare și parohiile ori mănăstirile care îndeplinesc cerințele ghidurilor.

Sprijinul poate ajunge la 100% din cheltuielile eligibile, iar energia produsă trebuie destinată autoconsumului. Pentru o biserică, aceasta poate alimenta iluminatul, instalațiile electrice și spațiile administrative. În cazul așezămintelor care administrează cantine sociale, centre de zi sau alte servicii, economiile ar putea avea o importanță suplimentară.

Arhiepiscopia Iașilor a inclus energia solară în planurile sale

Interesul pentru reducerea cheltuielilor energetice există deja la nivelul administrației bisericești ieșene. Anul trecut, Arhiepiscopia Iașilor a anunțat intenția achiziționării și montării unor panouri fotovoltaice pentru asigurarea autonomiei energetice a Spitalului „Providența”. Pentru numeroase biserici din județ apare și problema protejării patrimoniului. În cazul monumentelor istorice, montarea echipamentelor necesită respectarea restricțiilor legale și obținerea avizelor corespunzătoare. Acoperișurile anexelor sau terenurile disponibile ar putea constitui alternative, acolo unde condițiile tehnice și juridice permit.

Dincolo de aspectul ecologic, producerea energiei electrice devine astfel o problemă de administrare a patrimoniului religios. Pentru parohiile mici, în special cele rurale, reducerea cheltuielilor fixe ar putea elibera resurse pentru reparații, întreținere și activități sociale.

Cereri de 760 de milioane de euro, pentru un buget de 650 de milioane

Competiția pentru finanțare este deja puternică. Potrivit datelor AFIR, până la 30 octombrie 2026 au fost depuse 2.445 de cereri, cu o valoare totală de peste 760 de milioane de euro. Dintre acestea, 1.520 de proiecte, însumând aproape 449 de milioane de euro, vizau producerea energiei, iar alte 925, în valoare de aproape 312 milioane de euro, urmăreau dezvoltarea capacităților de stocare.

„Solicitările entităților publice depășesc acum 760 de milioane de euro, dintr-o alocare de 650 de milioane de euro”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Agenția a anunțat că analizează posibilitatea suplimentării fondurilor. Proiectele sunt evaluate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate, până la epuizarea bugetului fiecărui apel.

Termenul-limită pentru depunerea cererilor este 20 noiembrie 2026, ora 23:59.

Dan DIMA