* Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează, între 16 și 18 noiembrie, ateliere dedicate transferului tehnologic * anul trecut au fost depuse 41 de cereri de brevet, iar o invenție a făcut obiectul unui contract de cesiune de 88.060 de lei

Iașul își prezintă invențiile la expoziții, obține brevete și caută parteneri industriali. Dincolo de medalii și prototipuri, indicatorul decisiv rămâne valorificarea economică: tehnologii preluate de companii, drepturi de utilizare acordate și bani încasați pentru rezultatele cercetării.

În perioada 16–18 noiembrie, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizează, în Sala de Conferințe „Cristea Niculescu-Otin”, ateliere dedicate transferului tehnologic, proprietății intelectuale și dezvoltării ideilor inovatoare. Întâlnirile continuă Săptămâna Inovării, începută pe 11 noiembrie cu expoziția TECHNOVERS, unde au fost prezentate tehnologii medicale, roboți și aplicații de inteligență artificială.

Brevete există, dar puține aduc bani

Anul trecut, TUIASI a depus 41 de cereri de brevet, dintre care 40 naționale și una europeană, iar OSIM a acordat 14 brevete pentru care universitatea figurează ca titular sau cotitular. În 2024 fuseseră înregistrate 55 de cereri și 19 brevete acordate. Anul trecut a avut loc și o tranzacție precisă: cesiunea definitivă, contra cost, a drepturilor asupra unui brevet pentru un material compozit obținut din deșeuri de polipropilenă și textile. Contractul a fost încheiat la valoarea de 88.060 de lei, inclusiv TVA.

Mai multe contracte, încasări mai mici

Relația universității cu firmele nu se reduce la vânzarea brevetelor. Prin Centrul de Transfer Tehnologic POLYTECH, TUIASI a raportat pentru 2025 un număr de 96 de contracte de consultanță, cercetare și servicii, cu 66 de beneficiari din economie și administrație. Încasările au totalizat 1.577.682 de lei.

Cu un an înainte, erau 84 de contracte cu 70 de beneficiari, iar încasările ajunseseră la 2.094.387,60 lei. Prin urmare, numărul contractelor a crescut, dar suma încasată a scăzut cu aproximativ 517.000 de lei, adică aproape un sfert. Prorectorul Ciprian Romeo Comșa sublinia recent că succesul prezentării invențiilor nu se măsoară numai prin ceea ce vede publicul, ci și prin proiectele și parteneriatele dezvoltate ulterior.

Dan DIMA