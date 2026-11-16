* Palatul Culturii din Iași găzduiește marți, 17 noiembrie, deschiderea celei de-a XV-a ediții a Turneului Național „Vioara și Enescu” * violoniștii Gabriel și Simina Croitoru, alături de pianista Clementina Ristea Ciucu, vor interpreta lucrări de George Enescu, Ernest Chausson și Maurice Ravel

Iașul devine, marți, 17 noiembrie, punctul de plecare al unui turneu național dedicat muzicii clasice și moștenirii artistice a lui George Enescu. De la ora 19.00, Holul de Onoare al Palatului Culturii va găzdui concertul „Vioara și Enescu”, un eveniment care îi aduce în fața publicului pe violonistul Gabriel Croitoru, fiica sa, Simina Croitoru, și pianista Clementina Ristea Ciucu. Concertul face parte din seria „Concert la Palat”, organizată la Iași de Ateneul Național.

Trei muzicieni și un repertoriu dedicat marilor compozitori

Ajuns la cea de-a XV-a ediție, Turneul Național „Vioara și Enescu” propune o întâlnire între muzica românească și creațiile unor compozitori francezi care au marcat sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX.

Programul serii de la Iași cuprinde două lucrări semnate de George Enescu: Sonata „Torso” pentru vioară și pian și Sonata nr. 3 în la minor, op. 25, „în caracter popular românesc”. Aceasta din urmă este una dintre cele mai importante creații camerale ale compozitorului, în care elementele inspirate din muzica tradițională românească sunt integrate într-un limbaj muzical complex.

Repertoriul este completat de „Poème”, op. 25, de Ernest Chausson, și de „Tzigane”, rapsodia de concert a lui Maurice Ravel, o lucrare spectaculoasă, care pune în valoare virtuozitatea violonistică.

Prezența pe aceeași scenă a lui Gabriel Croitoru și a fiicei sale, Simina, adaugă concertului o dimensiune aparte, aceea a continuității între generații de interpreți.

Povestea unei viori care a străbătut România

Gabriel Croitoru este cunoscut publicului și datorită legăturii sale cu celebra vioară Guarneri del Gesù „Catedrala”, instrument care i-a aparținut lui George Enescu. Violonistul a câștigat, în 2008, dreptul de a cânta pe această vioară, folosind-o ulterior în numeroase concerte din România și din străinătate.

În 2012, artistul a inițiat turneul „Vioara lui Enescu”, prin care muzica clasică a ajuns inclusiv în localități fără săli de concerte sau instituții muzicale. Au fost organizate recitaluri în cămine culturale, școli și orașe mici, dar și pe scene prestigioase din țară și din străinătate.

Proiectul a continuat timp de 13 ani în această formulă. Din 2025, a fost relansat sub denumirea „Vioara și Enescu”, fără participarea Muzeului Național George Enescu. Schimbarea a vizat și instrumentele utilizate de muzicieni, astfel că numele turneului nu presupune automat prezența viorii istorice Guarneri la concertele actuale.

Pentru Gabriel Croitoru, importantă a rămas însă apropierea muzicii de public, indiferent de locul în care se desfășoară concertele.

Ediția din 2026 începe la Iași și continuă pe 18 noiembrie la Ploiești, la Filarmonica „Paul Constantinescu”. Pe 21 noiembrie, muzicienii vor urca pe scena Ateneului Român din București, iar ultimele două concerte sunt programate la Bistrița, pe 25 noiembrie, și la Deva, pe 27 noiembrie.

Turneul este un proiect Pro Contemporania, inclus în seria „Turnee de poveste”, care urmărește promovarea muzicii clasice în cât mai multe comunități.

Maura ANGHEL