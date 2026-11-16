Postul cu echilibru îți protejează sănătatea!

* avertismentul medicului Florin Roșu: cine riscă să-și slăbească imunitatea prin restricții alimentare

Postul nu trebuie să devină un pericol pentru sănătate! În perioada de restricții alimentare, persoanele vulnerabile riscă să-și afecteze organismul dacă renunță la nutrienți esențiali sau adoptă diete dezechilibrate. Avertismentul vine din partea dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” din Iași, care recomandă cumpătare și prudență, în special în cazul copiilor, vârstnicilor și bolnavilor cronici.

Medicul subliniază că un regim de post bine gestionat poate avea beneficii pentru organism, însă restricțiile alimentare bruște sau incomplete pot slăbi sistemul imunitar și pot crește vulnerabilitatea în fața infecțiilor respiratorii și digestive.

Un semnal de alarmă este adresat părinților: copiii și adolescenții au nevoie de proteine de calitate, calciu, fier și vitamine pentru creștere și dezvoltare. Privarea de acești nutrienți le poate afecta atât dezvoltarea, cât și capacitatea de apărare a organismului.

Nici persoanele vârstnice nu sunt ferite de riscuri

O alimentație restrictivă și săracă în proteine poate favoriza pierderea masei musculare, anemia, deshidratarea și creșterea sensibilității la infecții severe.

Atenție sporită este necesară și în cazul persoanelor cu diabet, afecțiuni cardiovasculare, renale, hepatice, oncologice sau autoimune, precum și al pacienților aflați în convalescență. Pentru aceste categorii, postul trebuie ținut numai cu acordul și sub îndrumarea medicului curant. Femeile însărcinate și cele care alăptează au, de asemenea, nevoi nutriționale speciale.

Pentru cei care aleg să postească, dr. Florin Roșu recomandă asigurarea unui aport suficient de proteine vegetale din fasole, linte, năut, nuci, semințe și ciuperci, evitarea excesului de produse de patiserie și alimente ultraprocesate, hidratarea corespunzătoare și odihna.

Un avertisment important privește tratamentele medicale: acestea nu trebuie întrerupte sau modificate în funcție de restricțiile alimentare. „Sănătatea trupului și liniștea sufletului merg mână în mână, iar grija față de propria sănătate este, la rândul ei, o formă de responsabilitate față de cei dragi”, transmite dr. Florin Roșu.

Mesajul medicului este limpede: postul trebuie să fie o perioadă a echilibrului și cumpătării, nu un motiv pentru neglijarea sănătății. Nicoleta ZANCU