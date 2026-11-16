* creatoarele de haine, broderii și accesorii lucrate manual câștigă vizibilitate printr-un proiect național dedicat meșteșugurilor și antreprenoriatului feminin * la Iași, tradiția cusutului este păstrată de o comunitate de femei care readuce în actualitate cămașa românească

Femeile care transformă țesăturile, firele și materialele în creații originale sunt în centrul proiectului „Româncele cos”, o inițiativă care promovează talentul, lucrul manual și colaborarea dintre creatoare. De la croitorie și broderie până la marochinărie și accesorii, proiectul aduce în atenția publicului meșteșuguri care pot deveni și surse de venit. La Iași, o asemenea comunitate există de peste un deceniu, prin femeile reunite în jurul „Șezătorii Iași”, dedicate păstrării portului tradițional.

Un proiect dedicat femeilor care creează cu mâinile lor

„Româncele cos” reunește femei care lucrează în domeniul creației vestimentare și al produselor handmade, oferindu-le un cadru de promovare, schimb de experiență și colaborare. Inițiativa, coordonată de Adriana Popa și Lilia Mosoreti-Panait, urmărește să pună în valoare priceperea creatoarelor într-o piață dominată de producția industrială.

Ediția din octombrie 2026, organizată la Palatul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, a reunit designeri, artizane și creatoare de accesorii din întreaga țară. Colecțiile prezentate au inclus ținute contemporane, piese inspirate din tradiția românească, broderii, genți realizate manual și creații din materiale reutilizate.

Dincolo de prezentările de modă, proiectul are și o componentă economică. Partenerii implicați susțin dezvoltarea profesională și antreprenorială prin programe de coaching, burse pentru excelență în creație și servicii care pot ajuta la dezvoltarea atelierelor.

AMA Leadership Academy oferă programe de pregătire și burse, Impact Assessment contribuie cu expertiză în planificarea afacerilor, iar Croitoresele Anonime sprijină activitatea de producție prin acces la materiale și servicii de realizare a tiparelor.

Inițiativa răspunde unei probleme întâlnite frecvent în domeniul creației manuale: multe femei au talent și experiență, însă nu dispun de resursele necesare pentru a-și promova produsele și pentru a ajunge la o piață mai largă. Colaborarea dintre creatoare, designeri și specialiști în afaceri poate contribui la depășirea acestor dificultăți.

La Iași, femeile cos ii și păstrează vie tradiția

Aceeași pasiune pentru lucrul manual se regăsește și la Iași, unde grupul „Șezătoarea Iași” activează din 2014. Comunitatea reunește femei de profesii și vârste diferite, preocupate de recuperarea modelelor tradiționale și de realizarea cămășilor românești autentice.

Membrele grupului studiază piese din colecțiile muzeale, cercetează izvoare etnografice și învață tehnici de cusut transmise din generație în generație. O ie poate necesita luni de lucru, de la alegerea pânzei și documentarea motivelor ornamentale până la realizarea fiecărei cusături.

În 2024, grupul a aniversat zece ani de activitate printr-o expoziție organizată la Muzeul Etnografic al Moldovei, unde au fost prezentate piese lucrate de membrele comunității.

Activitatea a continuat și în 2026. La 30 august, în Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, femeile de la „Șezătoarea Iași” au susținut un atelier de cusături tradiționale, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Limbii Române. Evenimentul a oferit publicului ocazia de a descoperi tehnicile folosite pentru realizarea cămășilor și ștergarelor.

Experiența ieșeană arată că meșteșugurile tradiționale pot aduce împreună generații diferite și pot crea comunități durabile. Femeile care cos nu conservă doar modele decorative, ci transmit cunoștințe, tehnici și o parte importantă a identității culturale locale.

Deși „Șezătoarea Iași” și „Româncele cos” sunt inițiative distincte, ele au un punct comun: valorizarea muncii realizate manual și a femeilor care o duc mai departe. Una pune accent pe recuperarea patrimoniului tradițional, cealaltă adaugă dimensiunea promovării și a dezvoltării antreprenoriale.

Într-o perioadă în care produsele fabricate în serie domină magazinele, asemenea comunități demonstrează că lucrul manual își păstrează valoarea. Pentru unele femei reprezintă o pasiune, pentru altele poate deveni o profesie. În ambele situații, talentul, răbdarea și priceperea merită să fie cunoscute și apreciate. Clara DIMA