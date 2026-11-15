929 puncte, cel mai mare rezultat obţinut la Iaşi, la Concursul de Rezidenţiat

Un candidat care a susţinut concursul de Rezidenţiat la UMF „Gr.T.Popa” Iaşi a obţinut 929 de puncte la domeniul Medicină, acesta fiind cel mai mare punctaj înregistrat în centrul universitar ieşean. Dacă în anii trecuţi eram obişnuiţi să vedem Iaşul în fruntea clasamentului, anul acesta rezultatule îl plasează aproape de coada clasamentului naţional, pe universităţile de medicină, unde cel mai bun candidat a obţinut 943 de puncte, la Bucureşti. La Medicină Dentară, cel mai mare punctaj obţinut la Iaşi a fost de 917 puncte, iar la Farmacie, de 872 de puncte.

Potrivit rezultatelor centralizate pe cele şase centre universitare, Iaşul se află pe locul al patrulea Medicină, după Bucureşti (943), Cluj (935) şi Craiova (926). Tot pe locul 4 Iaşiul se situează şi la Medicină Dentară (917), după Timişoara (936), Bucureşti (932) şi Cluj (924). La Farmacie, Iaşiul se clasează după Bucureşti (925), Timişoara (915), Târgu Mureş (898) şi Cluj (898).

La Iaşi au fost înscrişi 1.629 de candidaţi, dintre care 1.134 la Medicină, 339 la Medicină Dentară şi 156 la Farmacie. Centrul universitar ieşean a fost al doilea ca număr de participanţi, după Bucureşti.

Pentru a putea participa la alegerea locurilor şi posturilor, candidaţii trebuie să obţină minimum 60% din punctajul maxim naţional. Pragurile comunicate sunt de 565,8 puncte la Medicină, 559,2 puncte la Medicină Dentară şi 555 de puncte la Farmacie. Laura RADU