Prelevare în premieră, la Suceava

* inima a ajuns în Ungaria, plămânii în Austria, iar ficatul, corneea şi rinichii la Iaşi

Zece pacienţi vor beneficia de o nouă viaţă după transplanturi făcute după o intervenţie complexă de prelevare de organe şi ţesuturi realizată în premieră la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel Nou" din Suceava. O echipă formată din aproape 20 de medici şi asistente din România, Ungaria şi Austria a participat, duminică dimineaţa, începând de la 5,30, la intervenţia asupra unui donator în vârstă de 45 de ani, aflat în moarte cerebrală.

Operaţiunea a mobilizat echipe medicale din Iaşi şi Bucureşti, dar şi specialişti veniţi din străinătate. Au fost prelevate inima, ficatul, rinichii, plămânii, corneea şi ţesuturi musculo-scheletale, într-o intervenţie care a presupus o coordonare medicală şi logistică deosebită.

Organele au fost repartizate atât în România, cât şi în străinătate. Inima a ajuns în Ungaria, iar plămânii au fost destinaţi unui beneficiar din Austria. Pentru ambele organe au fost căutaţi iniţial receptori compatibili în România, însă centrele naţionale nu au identificat pacienţi care să poată beneficia de transplant. În aceste condiţii, Agenţia Naţională de Transplant a extins căutarea prin reţeaua internaţională Eurotransplant. Ficatul şi rinichii au fost prelevaţi şi vor fi transplantaţi azi unor pacienţi internaţi la Spitalul "Sf. Spiridon" şi Spitalul "Parhon" din Iaşi. Luni sau marţi va fi transplantată şi corneea, la Clinica de Oftalmologie de la Spitalul Sf Spiridon.

Ţesuturile osoase, ligamentele şi tendoanele vor fi folosite pentru intervenţii de transplant în România. Potrivit medicului Andrei Nica, coordonatorul Băncii de Ţesuturi din Bucureşti, în ziua prelevării erau deja realizate cinci intervenţii de transplant, iar alte proceduri urmau să aibă loc luni şi marţi, inclusiv transplantarea celor două cornee.

O parte dintre ţesuturile osoase au fost solicitate de Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Dr. Victor Gomoiu" din Bucureşti, pentru pacienţi oncologici, inclusiv copii. Aceste grefe pot avea un rol important în reconstrucţiile necesare după intervenţiile chirurgicale pentru îndepărtarea tumorilor. „E o mare bucurie că azi s-a făcut la Suceava prelevare multiorgan şi multiţesut. E ceva grozav. Azi, împreună, cu un efort inimaginabil, am încercat şi am reuşit să facem ceva”, a declarat într-o conferinţă de presă medicul Andrei Nica.

Acesta a explicat că identificarea unor receptori pentru inimă şi plămâni a fost una dintre cele mai dificile etape ale operaţiunii. „Toate cele trei centre de transplant cardiac din România au comunicat că nu aveau beneficiari compatibili. În cazul plămânilor, căutarea unui receptor în ţară nu a avut, de asemenea, rezultat, astfel că s-a apelat la reţeaua internaţională”, a spus dr.Nica.

Intervenţia reprezintă o premieră pentru spitalul sucevean şi un pas important în dezvoltarea programelor de transplant şi în consolidarea capacităţii unităţii medicale de a participa la proceduri de mare complexitate.

Efortul logistic a fost pe măsura intervenţiei. Echipele din străinătate au ajuns la Suceava cu aeronave private, în timp ce medicii din Iaşi s-au deplasat cu ambulanţa.

Prin această prelevare, decizia familiei de a accepta donarea organelor unei persoane aflate în moarte cerebrală a făcut posibilă salvarea sau îmbunătăţirea vieţii mai multor pacienţi, inclusiv în afara graniţelor României. Laura RADU