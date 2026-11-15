* CFR pregătește electrificarea liniei spre Republica Moldova * lucrările vizează 23,4 kilometri, iar termenul licitației a fost prelungit cu încă o lună

Legătura feroviară dintre Iași și Republica Moldova ar putea intra într-o nouă etapă de modernizare. Regionala CFR Iași caută constructor pentru o investiție estimată la 289,55 milioane de lei, fără TVA, care va permite electrificarea traseului până la frontiera de la Ungheni. Proiectul include și reparații ale infrastructurii, însă primele trenuri electrice nu vor circula mai devreme de finalizarea lucrărilor și a verificărilor tehnice.

Aproximativ 17 kilometri de cale ferată vor fi electrificați

Investiția face parte din prima etapă a proiectului de reabilitare a liniei Roman–Iași–Frontieră și vizează tronsonul Iași–Ungheni Prut, cu o lungime de aproximativ 23,4 kilometri.

În prezent, sectorul dintre Iași și Socola, de aproximativ 6,3 kilometri, este deja electrificat. Lucrările noi se vor concentra asupra celor aproape 17 kilometri dintre Socola și Ungheni Prut, unde circulația depinde de tracțiunea diesel.

Traseul traversează municipiul Iași și comunele Holboca și Ungheni. Intervențiile vor include montarea liniei de contact și a echipamentelor de alimentare cu energie electrică, dar și înlocuirea șinelor, traverselor și materialului de susținere a căii ferate.

Sunt prevăzute reparații la poduri și podețe, consolidări ale terasamentelor, îmbunătățirea evacuării apelor pluviale și intervenții la trecerile la nivel. Vor fi reparate și peroanele existente, cu excepția celor din stațiile Iași și Nicolina, care nu intră în această componentă a proiectului.

Când ar putea circula primele trenuri electrice

Potrivit documentației de atribuire, contractul prevede 27 de luni pentru proiectare și execuție, calculate de la ordinul de începere. Primele nouă luni sunt rezervate proiectării, iar următoarele 18 luni lucrărilor propriu-zise, inclusiv testelor și recepției.

Așadar, anul 2027 ar putea marca începutul activităților contractuale, dacă licitația se finalizează fără întârzieri. Punerea în funcțiune a infrastructurii electrificate s-ar putea realiza în 2029, într-un scenariu fără blocaje. Nu există însă o dată fermă anunțată pentru introducerea trenurilor electrice.

Procedura de achiziție a fost lansată în iunie 2026, dar termenul de depunere a ofertelor a fost modificat succesiv. Deși documentele CFR din octombrie indicau 2 decembrie, un nou anunț, publicat la 13 noiembrie, stabilește data de 21 decembrie 2026, ora 15.00.

Prelungirea a fost justificată prin numărul mare al solicitărilor de clarificări și complexitatea documentațiilor tehnice.

Contractul va beneficia de finanțare europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, în proporție de 50%, diferența fiind acoperită de bugetul de stat.

Trenurile vor merge și mai repede spre frontieră

Electrificarea nu înseamnă automat și creșterea vitezei de circulație. În schimb, reparațiile prevăzute pot permite eliminarea unor restricții existente și folosirea vitezei maxime admise de configurația actuală a liniei.

Documentația prevede corecții locale ale curbelor și eliminarea unor puncte periculoase, fără reconstruirea integrală a traseului. Reducerea efectivă a duratei călătoriei va depinde de parametrii tehnici obținuți, de mersul trenurilor și de timpul necesar formalităților de frontieră.

Investiția românească este completată de un proiect lansat în Republica Moldova, care include modernizarea podului feroviar peste Prut, electrificarea accesului către stația Ungheni și adaptarea liniilor cu ecartament european.

Dan DIMA