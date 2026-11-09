* la Iași, 1.629 de absolvenți de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie vor susține examenul din 15 noiembrie * la nivel național, numărul candidaților este aproape dublu față de cel al locurilor și posturilor disponibile, iar concurența cea mai mare se înregistrează la Medicină Dentară și Farmacie

Examenul de Rezidențiat din 2026 aduce la Iași 1.629 de candidați, orașul devenind al doilea centru de examinare din România, după București. Duminică, 15 noiembrie, aproape 10.000 de absolvenți vor concura la nivel național pentru 5.217 locuri de pregătire și 266 de posturi. Miza este uriașă: rezultatul examenului va decide nu doar intrarea în rezidențiat, ci și specializarea și orașul în care fiecare candidat își va putea continua formarea profesională.

Iașul concentrează peste 16% dintre candidații din țară

Potrivit datelor centralizate la 30 octombrie 2026, la concurs s-au înscris 9.969 de candidați, repartizați în șase centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. La Iași, cei mai mulți înscriși sunt absolvenții de Medicină, 1.134 de persoane. Alți 339 de candidați vor susține examenul la Medicină Dentară, iar 156 la Farmacie. În total, centrul ieșean reunește 16,3% din numărul celor înscriși la nivel național, depășind celelalte patru centre universitare din afara Capitalei.

Clasamentul centrelor de examinare nu trebuie confundat însă cu cel al rezultatelor. Candidații nu concurează doar cu absolvenții prezenți în aceeași sală sau în același oraș. Rezultatele vor fi reunite într-o clasificare națională, separată pentru fiecare dintre cele trei domenii. Astfel, un candidat care susține examenul la Iași va concura pentru opțiunile disponibile cu toți ceilalți participanți din țară înscriși în domeniul său.

Concurență de aproape patru candidați pe loc la două domenii

Cifrele arată diferențe importante între domeniile medicale. Pentru Medicină s-au înscris 7.180 de candidați, în condițiile în care sunt disponibile 4.481 de locuri de pregătire. Raportul este de aproximativ 1,6 candidați pe loc, fără includerea posturilor scoase separat la concurs.

La Medicină Dentară, presiunea este considerabil mai mare. Cei 1.855 de absolvenți înscriși au la dispoziție 491 de locuri, ceea ce înseamnă aproape 3,8 candidați pe loc. O situație asemănătoare se înregistrează la Farmacie, unde 934 de candidați concurează pentru 245 de locuri.

În total, cele 5.217 locuri și 266 de posturi reprezintă 5.483 de opțiuni pentru aproape 10.000 de înscriși. Diferența dintre cerere și oferta de pregătire arată cât de important devine punctajul obținut, mai ales pentru absolvenții care urmăresc specializări sau centre universitare foarte solicitate.

Un rezultat de promovare nu înseamnă automat și obținerea specializării dorite. Candidații își vor alege locurile și posturile în ordinea clasificării naționale, în limita celor rămase disponibile. În acest sistem, diferențele de punctaj pot influența decisiv traseul profesional.

Patru ore, 200 de întrebări și un singur clasament național

Examenul din 15 noiembrie va avea aceeași structură în toate cele șase centre universitare. Candidații vor avea patru ore pentru rezolvarea unui test-grilă alcătuit din 200 de întrebări. Un sfert dintre acestea sunt cu complement simplu, iar restul de 75% cu complement multiplu.

Pragul minim de promovare este de 60% din punctajul maxim obținut la nivel național. După corectare, rezultatele din toate centrele vor fi centralizate electronic, iar clasificarea va stabili ordinea alegerii locurilor și posturilor.

Pentru cei 1.629 de candidați programați să susțină examenul la Iași, 15 noiembrie va fi ziua în care anii de studiu se vor transforma într-un punctaj decisiv. De acesta vor depinde specializarea, centrul de pregătire și, în cazul posturilor scoase la concurs, viitorul loc de muncă. Dincolo de numărul mare de înscriși, adevărata competiție va fi pentru pozițiile din clasament care permit alegerea opțiunilor dorite.

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