Copil de 2 ani, salvat prin transplant renal la Iaşi, după o cursă contracronometru

Un băieţel de numai 2 ani, care făcea dializă peritoneală încă de la vârsta de trei luni, a primit o nouă şansă la viaţă în urma unui transplant renal realizat la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi. Medicii ieşeni spun că este unul dintre cei mai mici copii transplantaţi renal raportaţi în literatura medicală, iar intervenţia a fost cu atât mai dificilă cu cât micuţul avea mai multe malformaţii congenitale.

Operaţiile au fost realizate în urma unei prelevări de organe de la un copil de un an şi cinci luni, a cărui familie a acceptat donarea în ciuda tragediei prin care trecea. Rinichii au ajuns la Iaşi, unde au fost identificaţi doi copii compatibili, unul de 2 ani, din Suceava, şi celălalt de 4 ani, din Chişinău. Alte organe au fost direcţionate către Bucureşti, unde un copil de 4 ani a beneficiat de transplant hepatic. „Am fost extraordinar de bucuroşi, de fericiţi pentru minunea care s-a întâmplat în acest weekend. O familie extrem de generoasă a acceptat să transforme o tragedie în bucurie. Este un act real, pentru că vorbim despre un copil foarte mic”, a declarat prof. univ. dr. Adrian Covic, coordonatorul Centrului de Transplant Renal Iaşi.

Potrivit medicului, cazul băieţelului de 2 ani a fost unul deosebit de dificil. Copilul avea mai multe anomalii anatomice, inclusiv un rinichi absent şi malformaţii vasculare complexe. În plus, făcea dializă peritoneală de la vârsta de trei luni, iar organismul său avea resurse tot mai limitate. „La cel mic, prognosticul nu era bun. Nu cred că ar fi avut mai mult de câteva luni, poate un an de zile. Un copil mic, care nici nu s-a dezvoltat şi care face deja dializă de ceva timp, este într-o cursă contra cronometru”, a explicat Adrian Covic.

Intervenţiile au presupus o mobilizare amplă a echipelor medicale de la Spitalul „Dr. C. I. Parhon” şi Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi. Complexitatea nu a fost dată doar de vârsta pacienţilor, ci şi de particularităţile anatomice ale acestora. Unele dintre malformaţii au fost corectate chiar în timpul operaţiilor. „Rinichii nu încap într-o burtică atât de mică. În plus, trebuie să faci intervenţia astfel încât, pe măsură ce copilul şi organele lui cresc, să nu apară complicaţii. Metabolizarea medicamentelor este diferită, alimentaţia este diferită, iar administrarea tratamentului presupune alte provocări. Nu este nimic uşor”, a mai spus medicul.

În prezent, ambii copii au o evoluţie favorabilă. Potrivit lui Adrian Covic, băieţelul cel mic are funcţie renală normală, iar cel de 4 ani înregistrează, de asemenea, progrese vizibile.

Medicul consideră că transplanturile le-au oferit celor doi copii şansa de a avea o viaţă normală. Experienţa centrului ieşean arată că micii pacienţi transplantaţi pot merge la şcoală şi îşi pot continua dezvoltarea. Unul dintre foştii pacienţi a ajuns chiar să termine facultatea şi un program de master.

În spatele acestei reuşite medicale rămâne însă gestul familiei donatorului, care, în mijlocul unei suferinţe greu de imaginat, a ales să ofere altor copii şansa de a trăi. Laura RADU