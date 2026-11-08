Guvernul achită doar 39,5% din restanțele pentru investițiile prin „Anghel Saligny”

Primăriile din județul Iași care au proiecte finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” primesc o gură de oxigen, dar banii promiși nu acoperă nici măcar jumătate din facturile restante! Ministerul Dezvoltării a început plata lucrărilor executate de firmele de construcții, însă a anunțat că va deconta doar 39,5% din fiecare cerere de plată încărcată în platformă până la 11 septembrie 2026.

Situația este una extrem de dificilă pentru administrațiile locale și constructorii care au executat investiții în infrastructură, de la drumuri și rețele de apă și canalizare până la extinderea rețelelor de gaze.

Din cele aproximativ 2,3 miliarde de lei restante la nivel național, Ministerul Dezvoltării va achita momentan numai o parte, diferența urmând să fie acoperită la o viitoare rectificare bugetară. „Diferența rămasă va fi acoperită la următoarea rectificare bugetară”, a transmis ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica.

Prin rectificarea bugetară de săptămâna trecută, ministerul a primit aproape 1,1 miliarde de lei pentru rezolvarea unei părți din restanțe. Banii au fost direcționați către firmele românești care au executat și finalizat lucrările de infrastructură.

Concret, au fost virați 916,61 milioane de lei pentru decontarea a 1.106 investiții. Chiar și așa, constructorii și administrațiile locale mai au de așteptat până când toate facturile vor fi achitate.

Bani și pentru investițiile prin PNRR

În paralel, Ministerul Dezvoltării a anunțat și decontarea unor lucrări finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre 258,63 milioane de lei pentru 407 investiții din componentele Valul Renovării, Fondul Local și Educație.

Cea mai mare sumă, de 153,97 milioane de lei, a fost achitată pentru 90 de facturi din Componenta C5 - Valul Renovării. Banii sunt destinați creșterii eficienței energetice, reabilitării termice, consolidării și modernizării clădirilor publice și blocurilor de locuințe.

Alte 88,65 milioane de lei au fost decontate pentru 289 de facturi din Componenta C10 - Fondul Local, care finanțează infrastructura pentru transportul verde și documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism.

Pentru Componenta C15 - Educație au fost alocate 16 milioane de lei, aferente unui număr de 28 de facturi, pentru construirea unor creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul.

Pentru județul Iași, lucrurile capătă o importanță uriașă, în condițiile în care programul „Anghel Saligny” finanțează numeroase investiții locale în infrastructură. Totuși, fără centralizarea cererilor și a sumelor aferente fiecărei localități, nu se poate stabili exact cât vor încasa primăriile ieșene din această tranșă de plăți. Daniel BACIU