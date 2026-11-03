UAIC deschide robinetul burselor! Mii de studenți primesc sprijin financiar, iar doctoranzii vor avea până la 3.700 lei lunar

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pregătește un pachet important de sprijin financiar pentru studenți și doctoranzi. Cel puțin 2.200 de studenți vor beneficia de burse sociale în perioada octombrie-decembrie 2026, iar universitatea va extinde finanțarea și către tinerii cu rezultate academice bune, inclusiv cei care ocupă locuri cu taxă.

Pentru plata burselor sociale din ultimele trei luni ale anului 2026, UAIC va utiliza atât alocația primită de la Ministerul Educației și Cercetării, cât și venituri proprii. În perioada ianuarie-iunie 2027, finanțarea va fi asigurată prin fonduri europene și de la bugetul național, în cadrul proiectului destinat prevenirii și reducerii abandonului universitar. Același mecanism a fost folosit și în prima parte a anului 2026.

O altă măsură importantă vizează studenții de la licență și masterat care au rezultate academice foarte bune, îndeplinesc criteriile de performanță, dar nu primesc bursă deoarece sunt înmatriculați pe locuri cu taxă. UAIC a aprobat acordarea unor burse pentru aceștia, finanțate din veniturile proprii ale instituției.

Sprijinul financiar se extinde și asupra doctoranzilor. Universitatea va acorda burse lunare de 1.850 de lei doctoranzilor din anii I-IV, înscriși pe locuri finanțate de la bugetul de stat, care nu primesc bursă de la Ministerul Educației. De aceeași sumă vor beneficia și studenții doctoranzi români de pretutindeni, iar cei care au deja o bursă vor primi o completare până la nivelul de 1.850 de lei lunar.

Mai mult, facultățile vor putea suplimenta bursele din propriile venituri, însă valoarea totală a sprijinului doctoral nu va putea depăși 3.700 de lei pe lună.

Măsurile au fost aprobate de Consiliul de Administrație al UAIC în ședința din 29 octombrie 2026 și se aplică începând cu 1 octombrie, pe întreaga durată a stagiului doctoral de patru ani.

Listele cu beneficiarii burselor urmează să fie afișate în a doua parte a lunii noiembrie, după repartizarea fondului de burse de către Ministerul Educației și Cercetării. Carmen DEACONU