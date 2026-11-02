Cancerul oral afectează tot mai mulţi tineri. Medicii ieşeni atrag atenţia asupra infecţiei cu HPV

Cancerul oral nu mai este o boală întâlnită doar la bărbaţii de peste 50 de ani, fumători şi consumatori de alcool. Specialiştii din Iaşi constată o creştere a numărului de pacienţi tineri, inclusiv femei şi persoane care nu au fumat şi nu au consumat alcool. Una dintre cauzele importante este infecţia cu HPV. Specialiştii atrag atenţia asupra necesităţii vaccinării.

Victor Costan, şeful Secţiei de Chirurgie orală şi maxilo-facială de la Spitalul „Sf. Spiridon”, spune că profilul pacienţilor s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Dacă în trecut majoritatea celor diagnosticaţi erau bărbaţi cu vârste între 50 şi 60 de ani, cu un istoric îndelungat de fumat şi consum de alcool, acum ajung la tratament şi persoane de 30-40 de ani, fără aceşti factori de risc. „Ceea ce este dramatic, şi de aceea tratamentul profilactic este foarte important, creşte foarte mult numărul pacienţilor tineri. Până acum aveam aproape numai bărbaţi, acum la pacienţii tineri aproape jumătate sunt bărbaţi, jumătate femei, ca urmare a infecţiei cu papilomavirus. Aproximativ unul din trei pacienţi operaţi are HPV identificat în formaţiunea tumorală”, a explicat medicul ieşean.

Schimbarea se reflectă şi în volumul de activitate al clinicii: dacă în urmă cu aproximativ zece ani erau operaţi doi-trei pacienţi oncologici pe lună, în prezent medicii ajung la trei-patru intervenţii chirurgicale majore într-o singură săptămână.

Vaccinarea împotriva HPV, recomandată şi bărbaţilor

În acest context, specialiştii cer extinderea vaccinării împotriva HPV şi în rândul bărbaţilor, dar şi creşterea limitei de vârstă până la care vaccinul este gratuit, la 40-45 de ani. „Promovăm vaccinarea pentru papiloma virus. Este o problemă din ce în ce mai mare pentru că vorbim şi de pacienţi tineri”, a spus dr Victor Costan.

Medicul atrage atenţia că multe tumori nu provoacă durere în stadiile incipiente, motiv pentru care pacienţii pot amâna vizita la medic. Orice leziune nodulară sau ulcerativă persistentă trebuie evaluată de un stomatolog sau de un chirurg oro-maxilo-facial, chiar dacă nu este dureroasă.

Stomatologii, implicaţi în depistarea cancerului oral

Problema depistării timpurii a fost abordată şi în cadrul cursului „OralOncoCheck - Rolul medicului stomatolog în screeningul, diagnosticul şi abordarea multidisciplinară a pacientului cu cancer oral”, organizat la Iaşi de Colegiul Medicilor Stomatologi Iaşi, în cadrul programului naţional derulat de Colegiul Medicilor Stomatologi din România.

Programul urmăreşte pregătirea medicilor stomatologi pentru recunoaşterea leziunilor suspecte, examinarea sistematică a mucoasei orale şi îndrumarea pacienţilor către specialişti.

Medicii stomatologi au la dispoziţie şi platforma digitală OralOncoCheck, lansată în iunie 2026, prin care pot raporta leziuni suspecte şi pot solicita sprijinul unei echipe de chirurgi oro-maxilo-faciali. „O leziune suspectă descoperită în cabinet nu trebuie să rămână doar o observaţie consemnată în fişa pacientului. Contează ce se întâmplă după acel moment: evaluarea corectă, comunicarea cu specialistul şi continuarea investigaţiilor”, a declarat Luminiţa Nicolau Oancea, coordonatorul proiectului.

Potrivit datelor epidemiologice prezentate în documentaţia OralOncoCheck, mortalitatea prin cancer oral în România este cu 83% mai mare decât media Uniunii Europene. Laura RADU