Eduard Popica revine pentru a treia oară la conducerea Prefecturii Vaslui!

Schimbare la vârful Instituției Prefectului Vaslui! Social-democratul Eduard Andrei Popica a depus, luni, jurământul în funcția de prefect, după numirea oficializată săptămâna trecută. Acesta revine astfel la conducerea instituției pentru a treia oară, într-o nouă schimbare de reprezentant al Guvernului în județ.

Popica îl înlocuiește pe Andrei Șerban (USR), care ocupa funcția din aprilie 2026. Noul prefect se întoarce la conducerea instituției după ce, în luna aprilie, demisionase din aceeași poziție.

În discursul susținut la depunerea jurământului, Eduard Popica a vorbit despre responsabilitatea funcției și despre obligația respectării legii, subliniind că activitatea Prefecturii trebuie să urmărească aplicarea politicilor guvernamentale, coordonarea serviciilor publice deconcentrate și colaborarea cu autoritățile locale.

„Dincolo de titlul instituțional, funcția de prefect înseamnă o datorie față de lege, față de oameni și față de comunitatea pe care o servim”, a declarat acesta. Popica a menționat, printre priorități, legalitatea actelor administrative, buna funcționare a instituțiilor publice, gestionarea situațiilor de urgență și siguranța cetățenilor.

„Pentru a treia oară îmi asum această misiune și cu aceeași determinare și respectul cuvenit depun acest jurământ în fața dumneavoastră”, a mai afirmat noul prefect.

De profesie jurist, Eduard Popica a mai condus Prefectura Vaslui în perioada iunie 2017 – noiembrie 2019. A părăsit atunci funcția prin demisie, după demiterea Guvernului condus de Viorica Dăncilă.

Ulterior, acesta a intrat în Parlament, fiind deputat de Vaslui în legislatura 2020–2024. Revenirea sa marchează astfel a treia preluare a funcției de prefect, într-un interval în care conducerea instituției a trecut din nou printr-o schimbare. Miruna NEACȘU