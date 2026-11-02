* Palatul Culturii din Iași lansează o ciocolată produsă local, inspirată de arhitectura monumentului și de anul inaugurării sale * noul suvenir va costa 29 de lei și va fi disponibil din 4 noiembrie

Istoria Iașului capătă gust de ciocolată. La 101 ani de la inaugurarea Palatului Culturii, Complexul Muzeal Național „Moldova” lansează „Iassy 1925”, un produs realizat în Iași, în trei sortimente, cu un design inspirat de unul dintre cele mai cunoscute monumente ale orașului. Inițiativa face parte dintr-o strategie prin care patrimoniul cultural este transformat într-o experiență care continuă și după vizitarea muzeului.

Trei sortimente de ciocolată, inspirate de Palatul Culturii

Noua ciocolată „Iassy 1925” va putea fi cumpărată începând de miercuri, 4 noiembrie 2026, exclusiv din magazinul de suveniruri al Palatului Culturii, la prețul de 29 de lei. Produsul este disponibil în trei variante – ciocolată cu lapte, neagră și albă – și utilizează rețete proprii ale producătorului ieșean Capuchin Coffee Roasters. Atât ambalajul, cât și forma tabletei preiau elemente arhitecturale ale Palatului Culturii, transformând produsul într-un suvenir cu identitate locală. Denumirea „Iassy 1925” trimite la anul în care clădirea proiectată de arhitectul Ion D. Berindey și-a deschis porțile, devenind unul dintre simbolurile reprezentative ale Moldovei.

Dincolo de componenta comercială, lansarea marchează o schimbare în modul în care instituția muzeală încearcă să valorifice patrimoniul și să construiască o relație mai apropiată cu vizitatorii.

„Venim și aplicăm o viziune nouă: muzeul nu mai trebuie să însemne doar un loc în care intri, privești și pleci, ci un spațiu viu în care oamenii își doresc cu adevărat să rămână și să plece cu un produs. Palatul Culturii și Iașul au un nou produs de brand: Ciocolata Iassy 1925. Un produs dulce care aduce gust, bucurie plecând de la patrimoniu, istorie și un loc de poveste”, afirmă dr. Alexandru Constantin Chituță, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

De la parfumuri la ciocolată. Palatul Culturii își dezvoltă propriul brand

Lansarea continuă seria produselor personalizate realizate pentru Palatul Culturii. După parfumurile „Regina” și „Regalis”, instituția introduce un nou suvenir, de această dată unul gastronomic, care pune în valoare inclusiv producția locală.

Parteneriatul cu Capuchin Coffee Roasters aduce în prim-plan tehnica bean-to-bar, procesul de fabricare a ciocolatei de la bobul de cacao până la tableta finită.

„A fost o provocare și o plăcere deosebită să lucrăm alături de Palatul Culturii din Iași, și să lansăm împreună o ciocolată suvenir, o tabletă bean-to-bar/ de-la-bobul-de-cacao-la-tabletă, realizată după unele dintre cele mai apreciate rețete proprii, acum purtând numele orașului nostru. Acum ai ocazia să iei cu tine acasă și să oferi un suvenir delicios, cu imaginea unei clădiri emblematice pentru Iași”, afirmă Emanuel Vârgă, reprezentantul Capuchin Coffee Roasters.

Strategia instituției urmărește diversificarea experiențelor oferite publicului, prin suveniruri personalizate, activități interactive și instrumente digitale de comunicare. Acestea completează programul expozițional, care a adus în atenția vizitatorilor nume importante ale artei universale, precum Giotto, Dürer și Klimt.

Noua direcție pune accent și pe atragerea generațiilor tinere, printr-o prezență mai activă pe platformele sociale și prin produse care pot face patrimoniul cultural mai accesibil.

Pentru turiști, „Iassy 1925” reprezintă o alternativă la suvenirurile tradiționale, iar pentru ieșeni, un produs realizat în propriul oraș, asociat cu una dintre cele mai importante clădiri istorice ale acestuia. Maura ANGHEL