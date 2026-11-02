Ieșenii cotizează masiv la Pilonul II de pensii

Iașul se află printre județele cu cele mai mari contribuții medii la pensiile private obligatorii din România. Datele explozive din raportul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), aferente lunii iunie 2026, arată că participanții din județ virează, în medie, 498 de lei lunar în Pilonul II. O valoare care plasează Iașul pe locul al șaselea la nivel național, într-un clasament dominat de București, Timiș și Cluj.

Capitala conduce detașat, cu o contribuție medie de 622 de lei pentru fiecare participant, urmată de Timiș, cu 613 lei, și Cluj, cu 575 de lei. Pe următoarele poziții se află Sibiu, cu 539 de lei, și Ilfov, cu 536 de lei. Iașul vine imediat după acest grup, cu 498 de lei, depășind județe precum Argeș (475 de lei), Brașov (470 de lei), Dolj (460 de lei) sau Constanța (441 de lei).

Diferența devine și mai spectaculoasă când Iașul este comparat cu județele aflate la coada clasamentului. În Vrancea, contribuția medie este de numai 354 de lei, în Maramureș ajunge la 356 de lei, iar în Vaslui la 369 de lei. Practic, un participant din Iași contribuie lunar cu 144 de lei mai mult decât unul din Vrancea și cu 129 de lei peste media din Vaslui.

La nivelul sumelor totale virate în luna iunie, Iașul a acumulat aproximativ 40 de milioane de lei, ocupând locul al șaptelea în clasamentul județelor. Bucureștiul domină categoric, cu 471 de milioane de lei, urmat de Cluj, cu 86 de milioane, și Timiș, cu 74 de milioane. Iașul depășește însă județe precum Bacău (26 de milioane), Suceava (21 de milioane), Neamț (17 milioane) și Botoșani (11,1 milioane).

Cifrele arată că Iașul se află în prima parte a clasamentului național atât la contribuția medie, cât și la volumul total al banilor virați. În spatele acestor sume se află însă diferențe uriașe între județe, iar valoarea contribuției depinde de veniturile participanților și de nivelul salariilor din fiecare zonă. Raluca STROE