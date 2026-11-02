Accident pe șoseaua Bucium! Trei persoane au ajuns la spital

Un nou accident rutier s-a produs pe șoseaua Bucium, în municipiul Iași, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. Patru persoane se aflau în vehicule, iar trei dintre acestea au avut nevoie de îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Alarma s-a dat în urma unui apel la 112, iar Dispeceratul Integrat ISU–SMURD–SAJ Iași a trimis de urgență echipaje de intervenție la locul accidentului. În zonă au fost mobilizate o autospecială de stingere, un echipaj de terapie intensivă mobilă și unul de prim ajutor calificat, din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

La evaluarea medicală, trei persoane au fost identificate ca având nevoie de asistență. Din fericire, acestea erau conștiente și nu au fost încarcerate. Echipajele medicale urmează să le transporte la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și siguranța perimetrului, pentru a evita apariția unor noi situații de risc. Cauzele și împrejurările în care s-a produs coliziunea urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

ISU Iași le reamintește șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță și să evite manevrele riscante. Un moment de neatenție poate avea consecințe grave, iar prudența la volan rămâne esențială pentru prevenirea unor asemenea evenimente. Andrei TURCU