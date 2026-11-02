Accident în centrul Iașului. Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Gavril Muzicescu

Un nou accident rutier a avut loc în municipiul Iași, de această dată pe strada Gavril Muzicescu, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată la spital.

Alerta a fost dată printr-un apel la 112, iar pompierii militari au mobilizat de urgență echipaje din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași. La fața locului au ajuns o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială de terapie intensivă mobilă, intervenția fiind asigurată de șapte cadre militare.

Salvatorii au evaluat situația, au acordat asistență medicală și au luat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și menținerea siguranței în zona accidentului. O victimă a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Împrejurările în care s-a produs coliziunea, precum și cauzele accidentului, urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

ISU Iași le recomandă șoferilor să respecte limitele de viteză, să păstreze distanța de siguranță, să fie atenți în intersecții și să evite orice activitate care le poate distrage atenția de la volan. Purtarea centurii de siguranță și adaptarea vitezei la condițiile de trafic pot face diferența în cazul unui impact. Andrei TURCU