Spitalul „Sf.Maria” primește trei etaje de la o școală specială

O mutare importantă se pregătește la Iași: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” vrea să preia trei etaje din clădirea administrată de Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, de pe bulevardul C.A. Rosetti nr. 17. Miza este găsirea unui spațiu pentru arhiva spitalului, care trebuie mutată pentru a face loc unui proiect de investiții destinat îngrijirilor paliative.

Potrivit proiectului de hotărâre înaintat Consiliului Județean Iași, spitalul ar urma să primească în administrare temporară 1.854 de metri pătrați, împărțiți în trei niveluri, fiecare cu o suprafață de 618 metri pătrați. Clădirea figurează în domeniul public al județului și se află în prezent în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu”.

Arhiva trebuie mutată pentru a începe lucrările la spital. Documentele medicale și administrative sunt depozitate în prezent într-un imobil de pe strada Ornescu nr. 6, care urmează să fie eliberat pentru un proiect de demolare parțială, reabilitare și extindere a unei clădiri cu destinația de unitate de îngrijiri paliative. Investiția este finanțată prin Programul Sănătate 2021–2027.

Mutarea arhivei este necesară pentru eliberarea amplasamentului și pentru continuarea lucrărilor, dar și pentru păstrarea documentelor în condiții corespunzătoare de siguranță și conservare.

Școala pune condiții clare

Conducerea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” și-a exprimat acordul de principiu pentru transferul spațiului, însă a stabilit o serie de condiții menite să protejeze activitatea unității de învățământ.

Accesul elevilor trebuie să rămână permanent liber, inclusiv pentru copiii cu dizabilități și mijloacele de transport folosite de aceștia. De asemenea, trebuie păstrate accesul la curțile interioare și la locurile de parcare, precum și posibilitatea de intrare a vehiculelor de intervenție, aprovizionare și mentenanță.

Utilizarea celor trei etaje de către spital nu trebuie să afecteze siguranța elevilor, circulația în incintă sau desfășurarea normală a procesului educațional.

Transfer temporar, până la construirea unei arhive noi

Spațiul are o valoare de inventar de peste 17,5 milioane de lei, potrivit documentației Consiliului Județean. Transferul este propus până la finalizarea proiectului „Construire sediu arhive pentru Consiliul Județean Iași și instituțiile subordonate”.

Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, predarea efectivă a celor 1.854 de metri pătrați se va face pe baza unui proces-verbal, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii. Contractele de administrare și evidențele patrimoniale vor fi actualizate în consecință.

Deocamdată, este vorba despre o propunere supusă aprobării plenului Consiliului Județean Iași, nu despre un transfer deja finalizat. Obiectivul imediat este eliberarea spațiului necesar investiției de la „Sf. Maria”, fără ca activitatea școlii speciale și accesul elevilor să fie afectate. Carmen DEACONU