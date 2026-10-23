Cifre care cer explicații: 16.732 de elevi ieșeni au rămas repetenți în ultimii cinci ani!

* Potrivit datelor analizate pentru județul Iași, în anul școlar 2025–2026 au fost înregistrați 2.859 de elevi repetenți, față de 3.245 în anul precedent * rata repetenției la nivelul claselor pregătitoare–XII a coborât de la 3,40% la 3,02% * scăderea este un semnal pozitiv, însă nu toate nivelurile de învățământ urmează aceeași direcție

Școlile ieșene se confruntă cu o problemă care nu poate fi ascunsă în spatele statisticilor: mii de elevi nu reușesc să promoveze anul școlar, iar învățământul profesional înregistrează o deteriorare îngrijorătoare a rezultatelor. Datele pentru perioada 2021–2026 arată că, deși numărul total al repetenților a scăzut în ultimul an, diferențele dintre nivelurile de învățământ rămân mari, iar situația elevilor din școlile profesionale ridică semne serioase de întrebare.

Învățământul profesional, marea problemă

Cele mai îngrijorătoare cifre vin din învățământul profesional ieșean. În anul școlar 2025–2026, 13,27% dintre elevi au rămas repetenți, față de 10,27% în anul anterior. Numărul acestora a crescut de la 542 la 662.

Practic, peste unul din zece elevi din acest segment nu a reușit să promoveze anul școlar. În paralel, rata de promovabilitate a coborât la 86,73%, de la 93,52% în 2024–2025.

Evoluția ridică semne de întrebare privind dificultățile cu care se confruntă elevii din învățământul profesional și riscul ca unii dintre aceștia să ajungă în situația de a părăsi timpuriu școala. Datele nu stabilesc însă cauzele fenomenului și nici nu înseamnă că fiecare elev repetent va abandona studiile.

Gimnaziul, un alt punct vulnerabil

Nici învățământul gimnazial nu oferă motive de liniște. În școlile ieșene, în anul școlar 2025–2026 au fost înregistrați 1.291 de elevi repetenți, reprezentând 4,37% din totalul acestui nivel. În anul anterior, rata era de 3,96%, iar numărul repetenților ajungea la 1.217.

Creșterea arată că problemele de promovare persistă și în gimnaziu, în timp ce numărul elevilor care nu reușesc să treacă anul școlar rămâne ridicat.

Primarul și liceul, rezultate mai bune

La învățământul primar, situația s-a îmbunătățit semnificativ. Rata repetenției a scăzut de la 2,86% la 1,39%, iar numărul elevilor repetenți s-a redus de la 1.058 la 520.

Și liceul înregistrează o evoluție favorabilă: rata repetenției a coborât de la 1,92% la 1,70%, iar numărul elevilor repetenți a scăzut de la 428 la 386.

În ceea ce privește promovabilitatea, în anul școlar 2025–2026, învățământul primar din județul Iași a avut cea mai mare rată, de 98,61%, urmat de liceu, cu 98,30%, și gimnaziu, cu 95,63%. Învățământul profesional a rămas mult în urmă, cu 86,73%.

Cinci ani de cifre care cer explicații

Tabelul indică un total de 16.732 de înregistrări anuale ale elevilor repetenți în perioada 2021–2022 – 2025–2026. Cifra rezultă din însumarea valorilor raportate pentru fiecare an școlar și nu trebuie interpretată automat ca număr de elevi unici, deoarece datele nu precizează dacă unii elevi apar în mai mulți ani.

Concluzia este limpede: în școlile ieșene, rezultatele generale s-au îmbunătățit în ultimul an, dar progresul nu este uniform. Scăderea repetenției în ciclul primar și la liceu contrastează cu deteriorarea situației din învățământul profesional și cu creșterea procentului la gimnaziu.

Cifrele cer mai mult decât constatarea unei probleme. Ele indică nevoia de a înțelege de ce elevii întâmpină dificultăți, ce sprijin primesc și ce măsuri pot preveni repetarea anului școlar și, în cazurile vulnerabile, abandonul educațional.