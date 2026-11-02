* spații de formare teoretică și practică modernizate, o platformă digitală și programe comune de pregătire medicală aduc noi oportunități de formare pentru studenții și medicii din județele Iași, Vaslui, Botoșani și Galați și din Republica Moldova * universitățile de medicină din Iași și Chișinău dezvoltă o rețea educațională transfrontalieră, printr-un proiect european de aproape 333.000 de euro

Pregătirea medicilor trece printr-o transformare în care tehnologiile digitale, echipamentele clinice moderne și accesul la resurse științifice comune devin tot mai importante. La Iași și Chișinău, această schimbare este susținută printr-un proiect european care reunește două universități de medicină și urmărește formarea a peste 600 de persoane — studenți și medici. Investiția vizează modernizarea infrastructurii educaționale și pregătirea interdisciplinară pentru diagnosticul și tratamentul durerii orofaciale și al tulburărilor temporo-mandibulare.

Spațiile de formare medicală intră într-o nouă etapă de modernizare

Educația medicală presupune tot mai mult integrarea cunoștințelor teoretice cu experiența clinică și utilizarea tehnologiilor moderne. Echipamentele de diagnostic, materialele multimedia și platformele de învățare online permit aprofundarea unor situații medicale complexe și facilitează accesul la informații actualizate. Aceste direcții se regăsesc în proiectul CROSS-EduNOC, implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în calitate de lider, împreună cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Investițiile includ modernizarea spațiilor clinice și a sălilor media, prin dotarea cu echipamente digitale, aparatură de diagnostic și dispozitive destinate managementului durerii orofaciale. Infrastructura este completată de o platformă educațională integrată, care reunește module e-learning, tutoriale, materiale multimedia și resurse științifice. Facilitățile educaționale modernizate vor deservi minimum 600 de utilizatori anual după încheierea proiectului, iar platforma va facilita accesul studenților și medicilor la resurse de învățare, inclusiv în afara activităților desfășurate direct în universități.

Medicina modernă cere colaborarea mai multor specialități

Tehnologia reprezintă doar una dintre componentele transformării. O provocare la fel de importantă este pregătirea medicilor pentru afecțiuni care nu pot fi abordate din perspectiva unei singure specialități. Durerea orofacială și tulburările temporo-mandibulare constituie un asemenea domeniu. Simptomele pot avea, printre altele, origine dentară, musculară, articulară sau neurologică, iar stabilirea diagnosticului necesită uneori colaborarea dintre stomatologi, neurologi și alți specialiști. Proiectul urmărește dezvoltarea unor competențe interdisciplinare și apropierea metodelor de diagnostic și tratament utilizate în cele două centre universitare.

Peste 600 de participanți și 37 de activități de formare

Programul educațional cuprinde minimum 37 de activități transfrontaliere, dintre care cinci workshopuri, zece seminare și 22 de prelegeri, cu obiectivul de a instrui peste 600 de participanți.

Pregătirea este completată de schimburi academice, cercetare comună și punerea la dispoziția studenților și medicilor a unor ghiduri și instrumente standardizate de evaluare și diagnostic, care să poată fi utilizate în practica medicală și în formarea viitorilor specialiști.

Rețeaua de colaborare include și șapte organizații asociate: Colegiul Medicilor Stomatologi Iași, Colegiul Medicilor Stomatologi Vaslui, Colegiul Medicilor Stomatologi Botoșani, Colegiul Medicilor Stomatologi Galați, Asociația Stomatologilor din Republica Moldova, Centrul de instruire „Fala Dental” și Universitatea „Apollonia” din Iași.

Implicarea organizațiilor profesionale urmărește extinderea accesului la resurse educaționale și consolidarea legăturii dintre mediul universitar și practica medicală.

Aproape 333.000 de euro pentru educația medicală

Proiectul „CROSS-border EDUcational Network for Orofacial pain and Craniomandibular disorders – CROSS-EduNOC”, cod ROMD00337, are o durată de 18 luni și este finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova, în cadrul Priorității 2 – Dezvoltare Socială Transfrontalieră, Obiectivul specific 2.1.

Bugetul total este de 332.970,17 euro, din care 299.673,14 euro reprezintă finanțare nerambursabilă, echivalentul a 90% din valoarea investiției.

UMF Iași gestionează 212.670,15 euro, cu o cofinanțare aferentă de 21.267,02 euro, în timp ce universității din Chișinău îi revin 120.300,02 euro, cu o cofinanțare de 12.030,01 euro. Cofinanțarea totală a proiectului este de 33.297,03 euro.

Dincolo de finanțarea europeană, una dintre mizele proiectului este utilizarea pe termen lung a infrastructurii dezvoltate. Echipamentele clinice, platforma digitală și resursele științifice comune pot susține noi activități de pregătire și cercetare după încheierea programului.

Pentru universitățile din Iași și Chișinău, CROSS-EduNOC deschide astfel perspectiva unui model educațional în care tehnologia, practica medicală și colaborarea internațională funcționează împreună. Rezultatele vor depinde nu doar de dotările realizate, ci și de modul în care acestea vor fi valorificate în pregătirea studenților și medicilor și, ulterior, în îngrijirea pacienților.

Maura ANGHEL