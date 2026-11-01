Război total între Costel Alexe și PSD Iași după alerta cu drone!

Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, acuză PSD că a lăsat județul fără conducere la nivelul Prefecturii și cere premierului Luca Niculescu să numească urgent un prefect. Replica social-democraților a venit tăios: deputatul Bogdan Cojocaru susține că șeful CJ ar trebui să cunoască legea înainte să vorbească despre siguranța populației și îi cere să explice ce a făcut chiar el în timpul incidentului.

Costel Alexe afirmă că a fost contactat de mai mulți jurnaliști pentru un punct de vedere după alerta generată de prezența unei drone și susține că lipsa unui prefect ar afecta coordonarea operativă în situații de criză. „Sunt total siderat” de faptul că PSD a lăsat un județ de graniță fără conducerea operativă a Prefecturii, a transmis președintele CJ Iași. Acesta acuză luptele interne din partid pentru ocuparea funcției și susține că, în lipsa unui acord asupra unui înlocuitor, ieșenii ar putea avea de suferit.

Alexe a lansat și un apel public către premierul Luca Niculescu, căruia îi cere să numească de urgență o persoană la conducerea Prefecturii Iași. În opinia sa, într-un context în care incidentele de securitate sunt tot mai frecvente, negocierile politice nu ar trebui să întârzie asigurarea continuității administrative.

PSD Iași contraatacă: „Ar trebui să cunoască legea!”

Replica PSD Iași nu a întârziat. Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele organizației județene, îl acuză pe Costel Alexe că transformă un subiect sensibil într-o dispută politică și susține că legislația prevede mecanisme pentru funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență chiar și în lipsa prefectului.

Cojocaru invocă articolul 11 din HG nr. 1491/2004, potrivit căruia, în absența președintelui Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, atribuțiile sunt îndeplinite de vicepreședinte. De asemenea, acesta afirmă că regulamentul CJSU Iași îl include pe președintele Consiliului Județean printre cei doi vicepreședinți ai structurii, alături de inspectorul-șef al ISU Iași. „Cu alte cuvinte, Costel Alexe face parte chiar din conducerea structurii despre care susține public că ar fi rămas fără coordonare”, transmite liderul PSD Iași.

Social-democrații mai subliniază că, în timpul incidentului din 31 octombrie, Ministerul Apărării Naționale a monitorizat țintele aeriene și a mobilizat aeronave militare, în timp ce structurile pentru situații de urgență au transmis mesaje RO-ALERT către populație.

Deși admite că numirea unui prefect trebuie făcută fără întârzieri nejustificate, Cojocaru respinge ideea că absența acestuia ar însemna automat blocarea sistemului de apărare și intervenție.

Alexe, somat să explice ce a făcut în timpul alertei

Liderul PSD Iași îi cere președintelui CJ să clarifice public ce atribuții îi revin în cadrul CJSU și ce demersuri a întreprins în timpul incidentului. Totodată, îl critică pentru modul în care gestionează problemele administrației județene.

Astfel, alerta cu drone s-a transformat într-un nou front de confruntare între Costel Alexe și PSD Iași. În timp ce șeful CJ reclamă lipsa unui prefect și cere intervenția premierului, social-democrații îi amintesc că face parte din conducerea Comitetului pentru Situații de Urgență și îi solicită explicații.

Dincolo de schimbul dur de acuzații, miza rămâne una esențială: clarificarea responsabilităților instituțiilor și asigurarea unei coordonări eficiente în cazul unor noi incidente care pot pune în pericol populația.

Adina MITREA