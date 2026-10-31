* școala se reia pe 2 noiembrie 2026 * elevii ieșeni intră în al doilea modul, care se încheie înainte de Crăciun

Vacanța de toamnă se termină duminică, 1 noiembrie, iar de luni școlile și grădinițele din județul Iași își reiau activitatea. Aproximativ 140.000 de preșcolari și elevi figurează în estimările pentru anul școlar 2026–2027. Urmează șapte săptămâni și două zile de cursuri, până la vacanța de iarnă.

Șapte săptămâni de cursuri până la Crăciun

Luni, 2 noiembrie, se încheie pauza de toamnă pentru copiii din județul Iași. După vacanța din perioada 24 octombrie – 1 noiembrie, elevii revin la ore, într-un modul care se va desfășura fără alte vacanțe școlare până pe 22 decembrie inclusiv.

Calendarul este stabilit prin Ordinul Ministerului Educației nr. 3.194/2026, publicat în Monitorul Oficial la 16 februarie. Următoarea vacanță începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se termină duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii vor reveni la cursuri luni, 11 ianuarie.

Din totalul estimat de aproximativ 140.000 de copii din județ, circa 62.000 sunt școlarizați în municipiul Iași.

Peste 2.200 de copii învață în spații provizorii

Reluarea cursurilor readuce în atenție și problemele infrastructurii școlare ieșene. La începutul anului școlar 2026–2027, Inspectoratul Școlar Județean Iași anunța relocarea totală sau parțială a 28 de unități și structuri școlare, care cuprind aproximativ 2.279 de copii.

Dintre aceștia, 397 sunt preșcolari, 1.076 elevi din învățământul primar și gimnazial, iar 806 liceeni. Printre cele mai mari relocări se numără cea de la Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei, unde 581 de elevi au fost mutați într-o altă clădire pentru desfășurarea lucrărilor de reabilitare.

O altă problemă rămâne supraaglomerarea unităților de învățământ din zona metropolitană. Creșterea numărului de familii tinere din Miroslava și Valea Lupului a dus la o cerere mai mare pentru clasele primare, iar în unele grădinițe din municipiul Iași s-a ajuns la organizarea activităților și după-amiaza.

Masa sănătoasă continuă în 48 de școli

Pentru mii de copii, revenirea la cursuri înseamnă și reluarea programelor de sprijin educațional. În anul școlar 2026–2027, programul „Masă sănătoasă” are 24.444 de beneficiari, preșcolari și elevi, din 48 de unități de învățământ ieșene.

Bugetul alocat programului depășește 68,42 milioane de lei. Măsura este importantă mai ales pentru comunitățile rurale vulnerabile, unde asigurarea unei mese la școală poate contribui la reducerea absenteismului și a riscului de abandon.

Vacanța din februarie, stabilită deja la Iași

După vacanța de iarnă, elevii ieșeni vor avea cursuri între 11 ianuarie și 19 februarie 2027. Inspectoratul Școlar Județean Iași a stabilit ca următoarea vacanță mobilă să fie între 20 și 28 februarie. Cursurile vor fi reluate luni, 1 martie.

Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar anul școlar se încheie, pentru majoritatea elevilor, pe 18 iunie. Absolvenții claselor a XII-a vor termina cursurile pe 4 iunie, iar cei din clasele a VIII-a pe 11 iunie.

Până atunci, pentru aproximativ 140.000 de copii din județul Iași, ziua de luni înseamnă întoarcerea la teme, evaluări și programul obișnuit al școlii, după nouă zile de vacanță.

Maura ANGHEL