La Iași, Crăciunul a luat-o razna. Moșul vine din octombrie, la ofertă

* Crăciunul comercial a început la Iași înainte de Sfinții Mihail și Gavriil * magazinele vând deja sărbătoarea la bucată

Globuri de 10 lei, figurine festive, reni și spiriduși au invadat rafturile, deși până la Nașterea Domnului mai sunt aproape două luni. Halloween-ul nici nu s-a încheiat, dar comercianții au trecut deja la următoarea sărbătoare. În goana după vânzări, tradițiile riscă să devină simple pretexte pentru cumpărături.

La Iași, Moș Crăciun a venit înaintea Sfinților Mihail și Gavriil. N-a așteptat nici postul Crăciunului, nici colindele, nici măcar luna noiembrie. S-a instalat printre rafturi, la concurență cu scheletele și fantomele de Halloween. Dovlecii înfricoșători stau lângă renii lui Santa Claus, spiridușii se înghesuie printre cranii decorative, iar globurile strălucitoare promit o fericire care începe, obligatoriu, la casa de marcat. Este octombrie 2026 și, în magazinele Iașului, calendarul sărbătorilor a devenit o glumă comercială.

Globuri de 10 lei și Crăciun la kilogram

Primele decorațiuni de iarnă au apărut în magazinele ieșene încă din septembrie. La KiK, globurile sunt oferite la prețuri între 10 și 25 de lei, figurinele decorative pornesc de la 9 lei, iar globurile cu zăpadă costă 14 lei. La Jumbo, instalațiile luminoase pornesc de la 4,99 lei, iar un brad artificial de 1,80 metri era listat la 119,99 lei, în oferta online. Prețurile au fost documentate la sfârșitul lunii septembrie și pot suferi modificări.

Moși Crăciun, spiriduși, funde uriașe, lumânări parfumate și obiecte din plastic formează decorul unei sărbători care pare să fi pierdut orice legătură cu anotimpul. Nici 31 octombrie n-a trecut, dar magazinele se pregătesc deja să vândă magia lunii decembrie.

Absurdul este aproape desăvârșit. În același spațiu comercial, un copil poate întâlni fantome, vrăjitoare și reni, apoi figurine care amintesc de Nașterea Domnului. Magii și spiridușii ajung personaje ale aceluiași spectacol, fără vreo legătură între semnificațiile lor.

Ne plângem de comerț, dar cumpărăm

Paradoxul nu se oprește la vitrine. Criticăm graba comercianților, deplângem dispariția tradițiilor, apoi punem în coș încă trei globuri, un spiriduș de 50 de lei și o instalație luminoasă. Reducerea pare să cântărească mai mult decât principiile.

Un studiu Shopfully realizat în octombrie 2026 arată că 18% dintre români încep pregătirile pentru cumpărăturile de Crăciun încă din această lună, iar 42% le leagă de Black Friday, programat pe 6 noiembrie. Alți 11% lasă cumpărăturile pentru decembrie.

Comercianții nu fac decât să exploateze această disponibilitate. Cu cât expun mai devreme produsele, cu atât prelungesc perioada în care oamenii pot fi tentați să cumpere. Crăciunul nu mai durează câteva zile, ci aproape un trimestru comercial.

Când sărbătoarea începe prea devreme, dispare așteptarea

În tradiția creștină, Crăciunul este precedat de o perioadă de pregătire spirituală, iar postul începe pe 15 noiembrie. În vechiul calendar al satelor moldovenești, fiecare sărbătoare își avea locul, rostul și ritualurile. Astăzi, ritmul este dictat mai degrabă de campaniile promoționale. Nu cumpărarea unui glob distruge tradițiile. Problema apare atunci când întreaga sărbătoare este redusă la obiecte, reduceri și vitrine. Colindatul, întâlnirea familiei, pregătirea mesei și bucuria așteptării riscă să fie împinse în plan secund.

Un studiu Ipsos publicat în decembrie 2025 arăta că 79% dintre români își planificau din timp cadourile, iar 63% preferau brazii artificiali. Cercetarea semnala și pierderea terenului unor obiceiuri precum colindatul, mai ales în mediul urban.

Mai multă marfă, mai puțină magie

Pe 30 octombrie, până la Crăciun au rămas 56 de zile. Suficient timp pentru încă două luni de oferte, promoții și obiecte declarate indispensabile fericirii.

În această cursă, riscul nu este că oamenii vor împodobi bradul mai devreme, ci că vor ajunge la 25 decembrie deja obosiți de Crăciun. După săptămâni întregi de muzică festivă, luminițe și cumpărături, momentul așteptat poate deveni doar finalul unei campanii de marketing.

La Iași, Moș Crăciun a sosit înainte de vreme. Cu sacul plin de marfă, nu de daruri. Iar dacă totul se poate cumpăra din octombrie, poate că singurul lucru pe care nu-l mai găsim la raft, în decembrie, va fi chiar bucuria sărbătorii.

Dan DIMA