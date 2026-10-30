* statul nu este pregătit să aplice propriile reguli * aproximativ un milion de case de marcat din România trebuie actualizate * la Iași sunt peste 20.000

Comercianții ar putea primi încă un an pentru adaptarea aparatelor fiscale. Amenzile de până la 4.000 de lei pentru lipsa codului QR ar urma să fie suspendate până la 31 octombrie 2027. În județul Iași, ultima cifră publică identificată indica peste 19.000 de case de marcat conectate la ANAF.

Statul cere comercianților bonuri fiscale cu cod QR, dar sistemul necesar pentru aplicarea regulii nu este pregătit. Cu numai câteva zile înainte de expirarea actualei perioade de suspendare a sancțiunilor, Ministerul Finanțelor propune o nouă amânare, până la 31 octombrie 2027. Măsura privește magazinele, restaurantele, unitățile de prestări servicii și celelalte afaceri care utilizează case de marcat electronice fiscale.

În județul Iași, 19.097 de aparate erau conectate la serverele ANAF, potrivit ultimelor date publicate.

Un milion de aparate de marcat trebuie modificate

La nivel național, aproximativ un milion de case de marcat necesită adaptări, potrivit documentației care însoțește proiectul de ordonanță de urgență. Problema este însă mai complicată decât simpla introducere a unui cod pe hârtie. Distribuitorii trebuie să dezvolte programe informatice, echipamentele trebuie testate și avizate, iar tehnicienii autorizați trebuie să instaleze actualizările. Procesul este blocat inclusiv de lipsa unor reglementări tehnice complete. Practic, comercianților li se solicită să respecte o obligație pentru care infrastructura de implementare nu este încă finalizată.

Amenzi de până la 4.000 de lei

Potrivit OUG nr. 28/1999, bonul fiscal trebuie să conțină, sub formă de cod QR, data și ora emiterii, numărul de identificare al bonului și seria fiscală a aparatului. Legislația prevede amenzi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei pentru nerespectarea cerințelor vizate. Aplicarea sancțiunilor este însă suspendată în prezent, în baza OUG nr. 68/2025, până la 1 noiembrie 2026. Noul proiect propune prelungirea suspendării până la 31 octombrie 2027 inclusiv. Pentru a produce efecte juridice, modificarea trebuie adoptată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial.

Consultanții fiscali au avertizat asupra blocajului

Camera Consultanților Fiscali a cerut Ministerului Finanțelor, printr-o adresă transmisă la 12 octombrie 2026, clarificarea situației înaintea expirării termenului legal.

Organizația a semnalat că normele metodologice necesare nu au fost modificate, iar contribuabilii nu au posibilitatea efectivă de a îndeplini toate cerințele.

Pentru firmele mici din Iași, situația este cu atât mai delicată cu cât actualizarea caselor de marcat depinde de distribuitori și de unitățile autorizate de service. Comercianții nu pot interveni după bunul plac asupra echipamentelor fiscale și nici nu pot instala programe neavizate.

Dan DIMA