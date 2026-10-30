* clădiri istorice restaurate cu zeci de milioane de lei coexistă cu monumente abandonate de ani întregi * în 2026, patrimoniul Iașului înseamnă investiții de peste 100 de milioane de lei, dar și acoperișuri prăbușite, ziduri fisurate și proiecte amânate

Iașul își recuperează unele dintre clădirile istorice, în timp ce altele se degradează sub ochii autorităților. Palatul Braunstein a fost restaurat cu 22,8 milioane de lei, cinci obiective muzeale au beneficiat de investiții însumând aproape 41 de milioane de lei, iar Filarmonica „Moldova” traversează un șantier de peste 106 milioane de lei. La polul opus, Casa Callimachi-Ghika, cumpărată de municipalitate în 2017, continuă să fie un exemplu al întârzierilor care amenință patrimoniul arhitectural al orașului.

Casa Callimachi, monument cumpărat cu 817.000 de euro și lăsat să se degradeze

Pe strada Cuza Vodă, Casa Callimachi-Ghika ilustrează costul promisiunilor neîndeplinite. Primăria Iași a achiziționat imobilul în 2017, pentru 817.000 de euro, intenționând să amenajeze Muzeul Centenarului Marii Uniri. Proiectul nu a fost realizat.

În 2018, autoritățile au aprobat 17,5 milioane de lei pentru consolidare și reabilitare. Între timp, infiltrațiile, fisurile și degradarea tencuielilor au continuat să afecteze monumentul. O investigație publicată în martie 2026 arăta că imobilul nu fusese încă restaurat, în ciuda documentațiilor și promisiunilor repetate.

În Copou, o clădire de peste un secol și-a pierdut acoperișul

Situația este și mai gravă în Târgușor Copou, unde fostul internat al Liceului cu Program Sportiv a ajuns în ruină. Construit în 1920, în stil neoromânesc, imobilul are aproximativ 650 de metri pătrați. Primăria l-a preluat în 2018, însă până în mai 2026 acoperișul și o parte dintre pereții interiori se prăbușiseră. Proprietatea, care include un teren de aproximativ 2.000 de metri pătrați, a fost evaluată în presă la peste un milion de euro.

Clădirea nu este clasată monument istoric, dar are valoare arhitecturală. Întrebată despre viitorul acesteia, municipalitatea a transmis că pregătește o documentație tehnică pentru a decide între demolare și reabilitare.

Palatul Braunstein și cinci muzee, exemple de patrimoniu recuperat

Există și investiții finalizate. Palatul Braunstein, una dintre clădirile emblematice ale Pieței Unirii, a fost consolidat și redeschis în 2022, după lucrări finanțate în principal din fonduri europene. Investiția a depășit 22,8 milioane de lei, iar contribuția municipalității a fost de aproximativ 320.000 de lei. Între 2019 și 2024, alte cinci obiective muzeale ieșene au fost restaurate, cu cheltuieli totale de 40,97 milioane de lei. Printre ele se numără Casa Dosoftei, Bojdeuca lui Ion Creangă, Muzeul „Vasile Pogor” și clădirea fostei Chesturi de Poliție, transformată în Muzeul Pogromului de la Iași.

Nu toate intervențiile au fost lipsite de controverse. Restaurarea Bojdeucii lui Creangă a generat critici privind materialele și aspectul final al ansamblului, readucând în discuție diferența dintre modernizare și conservarea autenticității.

Filarmonica Iași, investiție de 106,5 milioane de lei

Unul dintre cele mai costisitoare proiecte de patrimoniu rămâne restaurarea Filarmonicii „Moldova”. Lucrările au început în aprilie 2024, după mai bine de două decenii în care clădirea a fost închisă, iar sala mare s-a degradat puternic.

În octombrie 2026, stadiul lucrărilor era de aproximativ 57%, iar investiția totală ajunsese la 106,5 milioane de lei. Corpul de pe strada Vasile Stroescu era finalizat, însă intervențiile la sălile de concert continuau. Redeschiderea sălii mari este estimată pentru 2027.

Cazurile arată două realități ale aceluiași oraș. Unele monumente primesc finanțări consistente și reintră în circuitul cultural. Altele așteaptă ani întregi expertize, autorizații și decizii administrative, în timp ce degradarea avansează.

În 2026, problema patrimoniului ieșean nu mai este doar identificarea clădirilor care merită salvate, ci intervenția înainte ca restaurarea să devină imposibilă sau mult mai costisitoare.

Dan DIMA