Institutul Inimii, prins între liberalii de la CJ şi social-democraţii de la Sănătate. Spitalul se mută, banii lipsesc

PNL şi PSD îşi dispută la Iaşi viitorul Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară, după ce proiectul a rămas fără finanţare prin PNRR. Liberalii acuză acum Ministerul Sănătăţii că vrea să îngroape investiţia prin schimbarea amplasamentului, în timp ce ministrul PSD Alexandru Rogobete susţine că proiectul trebuie regândit. Deocamdată, spitalul există mai ales în declaraţiile politicienilor, iar întrebarea esenţială - de unde vin banii - continuă să aştepte un răspuns.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, liberalul Costel Alexe, a ieşit la atac după ce ministrul Sănătăţii, social-democratul Alexandru Rogobete, a readus în discuţie abandonarea actualei variante a proiectului de la Miroslava şi construirea institutului în apropierea Spitalului Regional de Urgenţă, în zona Moara de Vânt. Disputa a reizbucnit în şedinţa CJ, unde subiectul a ajuns pe masa consilierilor după vizita ministrului la Iaşi.

Într-un oraş în care marile investiţii au făcut deja turul amplasamentelor, Institutul Inimii riscă să intre în aceeaşi horă administrativă: unii vor să păstreze terenul, alţii vor să-l schimbe, iar finanţarea rămâne problema de fond. De data aceasta, conflictul îi pune faţă în faţă pe şeful liberal al administraţiei judeţene şi pe ministrul social-democrat revenit la conducerea Sănătăţii. „Cum îngropi un proiect? Simplu... îi schimbi amplasamentul”, a acuzat Costel Alexe, care susţine că mutarea institutului din Miroslava în Moara de Vânt ar însemna reluarea documentaţiei şi o întârziere de cel puţin trei ani. În opinia sa, ar fi necesare un nou studiu de fezabilitate, un alt proiect tehnic şi noi avize, ceea ce ar arunca la gunoi ani de muncă şi bani publici. Şeful CJ îl acuză pe Rogobete că încearcă să mascheze lipsa fondurilor prin redimensionarea şi reconfigurarea proiectului. Ministrul a susţinut însă că varianta actuală este supradimensionată şi prea costisitoare, iar apropierea de Spitalul Regional de Urgenţă ar permite o mai bună integrare a serviciilor medicale. Rogobete a invocat şi problemele de finanţare ale proiectului, rămas în afara investiţiilor susţinute prin PNRR.

Aşadar, cele două tabere au explicaţii diferite pentru blocaj. Pentru Alexe, schimbarea amplasamentului riscă să mai consume câţiva ani fără să producă un spital. Pentru Rogobete, proiectul trebuie regândit astfel încât să poată fi realizat. Ceea ce lipseşte din confruntarea declaraţiilor este, deocamdată, o soluţie concretă de finanţare şi un calendar ferm al investiţiei.

Un proiect, mai multe terenuri şi aceeaşi întrebare Costel Alexe a comparat disputa actuală cu istoria altor investiţii promise la Iaşi, precum Sala Polivalentă şi stadionul, despre care susţine că au fost întârziate de schimbările de amplasament şi de disputele dintre administraţii. „Nu vreau să ajungem în acelaşi scenariu cu Institutul de Medicină Cardiovasculară. Şi o să mă zbat până la capăt să ducem acest proiect acolo unde merită - la implementare”, a afirmat preşedintele CJ. Ironia este că PNL şi PSD au avut suficient timp să-şi împartă responsabilităţile politice pentru proiect, dar nu şi să-l ducă la finanţare. Alexe îi reproşează actualului ministru că pune sub semnul întrebării amplasamentul, în timp ce Rogobete critică tocmai felul în care a fost concepută investiţia. Între timp, proiectul a rămas fără banii din PNRR, iar disputa se mută de la finanţare la teren. Preşedintele CJ a adus în discuţie şi finanţarea celorlalte spitale din judeţ. Potrivit datelor dintr-un răspuns oficial al Ministerului Sănătăţii invocat de acesta, zece dintre cele 14 spitale ieşene nu ar fi primit finanţare pentru investiţii în perioada 2023-2025 sau ar fi primit sume foarte mici. În cazul Institutului de Boli Cardiovasculare, Alexe susţine că alocarea ministerului pentru investiţii în cei trei ani a fost zero lei. El l-a criticat şi pe deputatul PSD Bogdan Cojocaru, acuzându-l că nu a cerut public finanţare pentru institut şi pentru celelalte spitale ieşene, deşi datele privind investiţiile au fost solicitate chiar de parlamentarul social-democrat.

În acest schimb de acuzaţii, fiecare tabără îşi construieşte propria explicaţie pentru eşecul de până acum. Liberalii insistă că proiectul de la Miroslava era pregătit şi că schimbarea terenului ar însemna o nouă amânare. Social-democraţii, prin ministrul Sănătăţii, contestă costurile şi soluţia tehnică. Iar ieşenii rămân să afle dacă următoarea etapă va fi construirea unui spital sau încă o rundă de declaraţii despre cine l-a blocat.