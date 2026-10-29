Peste 9,1 milioane de ambalaje au fost returnate într-o singură lună în municipiul Iași, în ultima lună. În mediul rural, Miroslava se detașează cu peste 1,6 milioane de PET-uri, doze și sticle, în timp ce la polul opus se află comune în care totalul abia trece de câteva sute sau mii de bucăți.

Datele RetuRO pentru perioada 25 septembrie - 25 octombrie 2026 arată diferențe uriașe între localitățile județului.

Municipiul Iași domină raportarea, cu 9.150.575 de ambalaje returnate: 4.791.531 din plastic, 2.680.106 din metal și 1.678.938 din sticlă.

În mediul rural, Miroslava este lider detașat, cu 1.631.195 de ambalaje. Urmează Ciurea, cu 292.934, și Valea Lupului, cu 279.400. Tomești a raportat 197.124 de bucăți, iar Belcești, 152.467.

Topul comunelor ieșene: cine returnează cele mai multe ambalaje

Clasamentul este realizat prin însumarea ambalajelor din plastic, metal și sticlă raportate de RetuRO: Miroslava – 1.631.195, Ciurea – 292.934, Valea Lupului – 279.400, Tomești – 197.124, Belcești – 152.467, Holboca – 129.204, Scânteia – 111.382, Popricani – 105.595, Focuri – 94.310, Bivolari – 65.371.

Miroslava se află la mare distanță de următoarele comune, cu un total de peste cinci ori mai mare decât cel raportat de Ciurea. Volume importante apar și în localitățile din zona metropolitană, precum Valea Lupului, Tomești și Holboca.

Cinci comune de la coada clasamentului

La polul opus se află localități cu cele mai mici totaluri din datele furnizate: Comarna – 635 de ambalaje, Probota – 1.199, Grajduri – 1.932, Miroslovești – 2.415, Ceplenița – 2.479.

Diferența dintre Miroslava și Comarna este uriașă: prima a raportat de peste 2.500 de ori mai multe ambalaje decât comuna aflată la coada clasamentului. Aceste cifre reprezintă însă volume absolute, nu rate de reciclare raportate la populație sau la numărul total de ambalaje puse pe piață.

Și orașele județului contribuie consistent la sistemul SGR. Pașcaniul a raportat 1.317.896 de ambalaje, Târgu Frumos – 573.855, iar Hârlăul – 252.783.

PET-urile, cele mai numeroase

În municipiul Iași, plasticul conduce detașat, cu aproape 4,8 milioane de ambalaje returnate într-o singură lună. Tendința se regăsește și în numeroase comune.

Datele RetuRO surprind amploarea Sistemului de Garanție-Returnare în județ, dar nu permit stabilirea localităților cu cea mai mare rată de reciclare fără informații suplimentare despre consum și totalul ambalajelor puse pe piață.

În cifre absolute, Miroslava este campioana comunelor ieșene, în timp ce Comarna înregistrează cel mai mic total din lista analizată.

Condorm datelor RetuRo, ieșenii au returnat 138 de milioane de ambalaje SGR în primele nouă luni din acest an, locul șase la nivel național, ca volum. Raportat la numărul de locuitori, Iașul rămâne însă cu 16% sub media națională.

La nivel național, RetuRo a raportat 4,11 miliarde de ambalaje returnate între ianuarie și septembrie. Rata de colectare a ajuns la 85%, cu aproximativ trei puncte procentuale peste aceeași perioadă din 2025.

Daniel BACIU