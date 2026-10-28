Avizele pentru construcții, într-un singur circuit, la Iași! Primăria pregătește o nouă procedură

Schimbări importante pentru cei care vor să construiască în Iași. Primăria Municipiului Iași pregătește un nou regulament care stabilește cum vor fi coordonate avizele și acordurile necesare pentru autorizarea investițiilor. Documentul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local și creează cadrul pentru funcționarea Comisiei de acord unic, mecanism menit să simplifice relația dintre solicitanți și instituțiile care emit avize.

Regulamentul este fundamentat pe noul Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, care prevede organizarea obligatorie a acestei comisii la nivelul municipiilor.

Documente depuse electronic și termen de 30 de zile

Potrivit raportului de specialitate, procedura va permite integrarea avizelor și acordurilor necesare autorizării într-un circuit coordonat, în situațiile în care solicitantul optează pentru această variantă. Documentațiile vor fi depuse electronic, iar termenul prevăzut pentru emiterea avizelor prin Comisie este de 30 de zile calendaristice.

Dacă dosarul este incomplet, solicitantul trebuie notificat în termen de 5 zile lucrătoare. Procedura prevede o solicitare unică de completări, la care solicitantul are la dispoziție 60 de zile pentru a răspunde. Raportul menționează și mecanismul avizării tacite, cu excluderea avizelor din domeniul SNAOPSN.

Primăria precizează că proiectul aflat acum în dezbaterea administrației locale aprobă exclusiv regulamentul de organizare și funcționare. Comisia nu este constituită prin această hotărâre, nu este stabilită componența sa și nici nu sunt încheiate protocoalele cu instituțiile emitente de avize și acorduri.

Aceste etape vor trebui parcurse separat. Regulamentul va stabili modul de verificare a documentațiilor, distribuirea solicitărilor, coordonarea cerințelor instituțiilor, evidența electronică și emiterea acordului unic.

De asemenea, proiectul nu introduce taxa specială facultativă pe care Codul o permite autorităților locale.

Potrivit Direcției Arhitectură și Urbanism, noul mecanism urmărește să facă procedurile mai coerente, transparente și previzibile, atât pentru investițiile publice, cât și pentru cele private.

Carmen DEACONU