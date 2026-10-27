Încă trei ani de șantiere! Primăria vrea să modernizeze trotuarele

Iașul ar putea intra într-un nou șantier de amploare, dedicat trotuarelor și aleilor pietonale din cartiere. Primăria propune investiții estimate la peste 55,3 milioane de lei, cu TVA, pentru etapa a IV-a a programului de modernizare a infrastructurii pietonale. Proiectul vizează o suprafață de aproximativ 100.000 de metri pătrați, iar durata estimată a execuției este de 36 de luni.

Documentația tehnico-economică a fost elaborată de firma Simpa Consult SRL, în baza unui contract de servicii încheiat în iulie 2026. Proiectul se află în faza DALI, iar aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general reprezintă un pas necesar înaintea etapelor următoare. Sumele prezentate sunt valori estimate, nu dovada că lucrările au fost deja contractate sau au început.

Pavele noi, borduri refăcute și trepte reparate

Varianta recomandată presupune refacerea trotuarelor și aleilor cu pavele prefabricate vibropresate, montate peste un strat de nisip de 4 centimetri și o fundație de balast de 20 de centimetri. Pavajul va avea o grosime de 6 centimetri.

Intervențiile pot include desfacerea suprafețelor degradate, refacerea fundațiilor, înlocuirea bordurilor, amenajarea acceselor, repararea treptelor și aducerea la cotă a capacelor de canalizare și a celorlalte elemente ale rețelelor edilitare. Sunt prevăzute și lucrări pentru colectarea apelor pluviale, protejarea arborilor și refacerea spațiilor verzi afectate de șantier.

Un capitol important îl reprezintă accesibilitatea. Documentația prevede 2.000 de metri pătrați de pavaj tactil: 500 mp pentru avertizare și 1.500 mp pentru ghidarea persoanelor cu deficiențe de vedere. Proiectul include și rampe și coborâri de bordură pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Cât costă investiția

Devizul general indică o valoare totală de 55.322.174,47 lei cu TVA, din care lucrările de construcții și montaj reprezintă 40.451.241,66 lei cu TVA.

Cea mai mare componentă este cea a lucrărilor de construcții și instalații, estimată la 40,44 milioane de lei cu TVA. Devizul include și cheltuieli diverse și neprevăzute de peste 4 milioane de lei, precum și o rezervă pentru ajustarea prețurilor și marja de buget de peste 10,24 milioane de lei.

Costurile nu se opresc însă la șantier. Întreținerea infrastructurii modernizate este estimată la 265.381,10 lei pe an, fără TVA.

Trei ani de lucrări, o miză pentru cartiere

Potrivit documentației, intervențiile se vor desfășura pe amplasamente din intravilanul municipiului Iași, în limitele domeniului public și ale suprafețelor disponibile legal. Lista străzilor și a cartierelor în care vor fi executate lucrările nu este precizată în informațiile prezentate.

Miza proiectului este îmbunătățirea siguranței și confortului pietonilor, dar și accesul mai ușor pentru persoanele cu dizabilități.

Deocamdată, cele 55,3 milioane de lei reprezintă valoarea estimată a investiției, iar durata de 36 de luni este cea prevăzută pentru execuție. Calendarul concret și amplasamentele vor depinde de etapele ulterioare de implementare. Carmen DEACONU