La Iași, copiii din familii vulnerabile vor putea face sport într-o școală socială susținută de Real Madrid!

* Programul Școlilor Sociale de Sport al Fundației Real Madrid nu este conceput ca o academie pentru viitori fotbaliști profesioniști * accentul cade pe educație prin valori, iar copiii ar urma să învețe respectul, disciplina, egalitatea și spiritul de echipă * activitățile sunt gândite pentru echipe mixte, cu fete și băieți, indiferent de nivelul inițial al abilităților sportive

Iașul ar putea găzdui un proiect social inspirat de modelul Fundației Real Madrid, prin care copiii din familii defavorizate să fie ajutați să rămână la școală cu ajutorul sportului. Municipalitatea, Direcția de Asistență Socială Iași, Fundația Real Madrid și Asociația Salvați Copiii Iași sunt partenerii care ar urma să colaboreze pentru înființarea unei Școli Sociale de Sport.

Acordul-cadru de cooperare propus spre aprobare urmărește să transforme activitățile sportive într-un instrument de integrare socială, prevenire a abandonului școlar și dezvoltare personală. Programul se adresează copiilor din medii vulnerabile din Iași și din regiune, oferindu-le nu doar posibilitatea de a face sport, ci și sprijin pentru participarea la educație și pentru stabilitatea emoțională.

Sportul, mai mult decât fotbal

Programul Școlilor Sociale de Sport al Fundației Real Madrid nu este conceput ca o academie pentru viitori fotbaliști profesioniști. Accentul cade pe educație prin valori, iar copiii ar urma să învețe respectul, disciplina, egalitatea și spiritul de echipă.

Activitățile sunt gândite pentru echipe mixte, cu fete și băieți, indiferent de nivelul inițial al abilităților sportive. Participanții nu urmăresc performanța competițională și nu sunt implicați în ligi oficiale de fotbal, obiectivul principal fiind dezvoltarea personală și integrarea socială.

Proiectul propune și un pachet de servicii care depășește terenul de sport. Copiii ar putea beneficia de consiliere psihologică, activități socio-educative, ajutor la teme, mese și sprijin material, astfel încât participarea la program să îi ajute să rămână în sistemul de învățământ.

Centrul Cicoarei, în atenția fundației

Pentru implementarea programului, Fundația Real Madrid colaborează cu administrații publice locale și organizații neguvernamentale specializate în lucrul cu copiii și în domeniul social.

Reprezentanții fundației au vizitat Iașul în luna martie a acestui an și au analizat infrastructura disponibilă, inclusiv Centrul Cicoarei. Potrivit documentului care însoțește propunerea de acord, aceștia au fost impresionați de condițiile existente și de deschiderea partenerilor locali, motiv pentru care au transmis propunerea continuării colaborării.

Municipiul Iași și Direcția de Asistență Socială ar urma să contribuie la susținerea și organizarea proiectului, în timp ce Asociația Salvați Copiii Iași ar avea rolul de partener specializat în implementarea activităților.

Inițiativa își propune să ofere copiilor vulnerabili acces la sport, sprijin educațional și servicii sociale, folosind valorile asociate brandului Real Madrid pentru a-i motiva să continue școala și să se integreze mai ușor în comunitate. Carmen DEACONU