Încă zece tramvaie noi vor sosi la Iași

Primăria Iași a primit o singură ofertă pentru achiziția a 10 tramvaie noi, estimată la 125,6 milioane de lei fără TVA. Oferta a fost depusă de Bozankaya Rail România SRL. În paralel, cerința din caietul de sarcini privind lungimea vehiculelor a stârnit controverse, deoarece modelul Astra Imperio de 18,6 metri nu se încadrează în intervalul solicitat, de 19–22 de metri.

Diferența dintre modelul românesc și limita minimă este de 40 de centimetri. Acesta este un fapt tehnic. Întrebarea dacă pragul de 19 metri era necesar și dacă putea fi justificat prin cerințele transportului public reprezintă însă o chestiune distinctă, care trebuie analizată pe baza documentației și a explicațiilor autorităților.

Ce se știe concret despre cerința tehnică

Caietul de sarcini prevede tramvaie cu lungimea cuprinsă între 19 și 22 de metri. Astra Imperio, în versiunea de 18,6 metri, nu respectă această condiție și, în consecință, nu se încadrează în specificațiile publicate.

Potrivit informațiilor prezentate despre procedură, Primăria a refuzat să accepte o lungime mai mică, invocând inițial contractul de finanțare semnat în mai 2026. Ulterior, directorul general al ADR Nord-Est, Vasile Asandei, ar fi precizat că specificațiile privind lungimea au fost stabilite de municipalitate, pe baza fundamentării transmise de beneficiar.

De asemenea, informațiile disponibile indică faptul că documentul de finanțare menționează tramvaie de 22 de metri, fără să prevadă explicit o lungime minimă de 19 metri. Acest aspect ridică o întrebare legitimă despre fundamentarea pragului, dar nu demonstrează, în sine, că cerința a fost nelegală sau concepută pentru a favoriza un anumit producător.

Bozankaya este singurul ofertant, dar contractul nu este încă atribuit

Faptul confirmat în informațiile despre licitație este că Bozankaya Rail România SRL a depus singura ofertă. Compania turcească a mai livrat tramvaie pentru Iași, însă existența unor contracte anterioare nu dovedește că actuala procedură a fost concepută în avantajul său.

Valoarea estimată a achiziției este de 125,6 milioane de lei fără TVA, respectiv 151,976 milioane de lei cu TVA. Proiectul are o valoare totală de aproximativ 159,76 milioane de lei și beneficiază de finanțare prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027.

Noile vehicule trebuie să transporte cel puțin 135 de pasageri și să aibă podea complet coborâtă, rampă pentru persoanele cu mobilitate redusă, aer condiționat, Wi-Fi, camere video și sisteme de avertizare a riscului de coliziune. Tramvaiele trebuie să poată parcurge minimum 200 de metri fără alimentare de la rețeaua electrică.

Daniel BACIU