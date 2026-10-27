A plouat cu note de 10 și în a doua zi a concursului pentru directorii de școli din Iași!

Rezultate remarcabile la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din învățământul ieșean! Zeci de candidați au obținut note de 10 la etapa de evaluare administrativă a proiectului planului managerial, desfășurată pe 26 octombrie 2026. Printre unitățile de învățământ cu rezultate de top se numără licee și colegii importante din municipiul Iași, dar și școli din Pașcani și din alte localități ale județului.

Lista publicată cuprinde 53 de rezultate, iar toți candidații incluși în tabel figurează ca promovați. Notele sunt ridicate, numeroase evaluări situându-se între 9,50 și 10.

Printre cele mai bune rezultate se află mai multe note maxime. Candidați pentru funcțiile de director sau director adjunct au obținut 10 la Liceul Tehnologic „Mihail Sturdza”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Național „Costache Negruzzi” și Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași. Note de 10 apar și în cazul Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani.

Un rezultat de 9,98 a fost obținut de candidați pentru funcții de conducere la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” și la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iași. La Școala Gimnazială „Veniamin Costachi” din Sinești, nota a ajuns la 9,96.

Evaluări ridicate au fost înregistrate și la unități din Pașcani, Hârlău, Răducăneni, Hălăucești, Podu Iloaiei, Scobinți, Oțeleni și Grozești.

În clasamentul notelor din lista publicată apar și rezultate mai mici, precum 7,20 la Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” din Pașcani și 7,90 la Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” din Voinești. Și acești candidați figurează însă ca promovați.

Urmează, până pe 30 octombrie, noi evaluări, în competiție aflându-se alți 142 de candidați. Carmen DEACONU