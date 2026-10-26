Investitorii și administrația, chemați la aceeași masă

* peste 200 de proiecte, mai mult de 100 de birouri și aproximativ 250 de arhitecți participă la Regionala de Arhitectură Moldova 2026 * evenimentul aduce în prim-plan investițiile imobiliare, calitatea construcțiilor și viitorul urban al Iașului

Iașul își confruntă ambițiile imobiliare cu exigențele arhitecturii contemporane. Peste 200 de proiecte, realizate de mai mult de 100 de birouri și aproximativ 250 de arhitecți, sunt prezentate la Regionala de Arhitectură Moldova (RAM) 2026. Evenimentul, organizat de Ordinul Arhitecților din România – Filiala Iași, se desfășoară într-un context economic în care județul continuă să atragă investiții în construcții, dar în care ritmul dezvoltării ridică probleme privind infrastructura, calitatea locuirii și protejarea patrimoniului.

Peste 1.200 de autorizații rezidențiale în opt luni

Datele Institutului Național de Statistică arată că în județul Iași au fost eliberate 1.236 de autorizații pentru clădiri rezidențiale în primele opt luni din 2026, față de 1.368 în perioada similară din 2025. Rezultă o scădere de aproximativ 9,6%, deși activitatea de construire rămâne importantă.

Numai în august au fost emise 197 de autorizații, față de 167 în iulie și 215 în august 2025. Județul s-a situat pe locul al treilea la nivel național după numărul autorizațiilor rezidențiale din august. Dincolo de volumul construcțiilor, întrebarea economică privește valoarea pe termen lung a investițiilor. O dezvoltare imobiliară presupune nu doar costul terenului și al execuției, ci și acces la utilități, mobilitate, eficiență energetică și integrarea construcției în oraș. Deficiențele în aceste domenii pot genera costuri suplimentare pentru proprietari și administrație.

200 de proiecte și 250 de arhitecți, în Grădinile Palas

Expoziția RAM 2026 – „Repere”, deschisă până pe 2 noiembrie, reunește proiecte de locuințe, amenajări interioare, spații publice, intervenții asupra patrimoniului și investiții contemporane. Lucrările provin din regiunea Moldovei și Republica Moldova, fiind prezentate într-o amenajare orientată către Palatul Culturii. Sebastian Săvescu, președintele OAR Iași, subliniază dimensiunea profesională a evenimentului: „În fiecare zi vorbim despre termene, avize, bugete, șantiere și probleme de rezolvat. Săptămâna aceasta mi-aș dori să vorbim puțin mai mult și despre ceea ce ne-a făcut să alegem arhitectura”.

Pentru el, expoziția reprezintă și o demonstrație a capacității profesionale existente în regiune: „Sunt expuse peste 200 de proiecte, realizate de peste 100 de birouri și aproximativ 250 de arhitecți. O imagine impresionantă a diversității arhitecturii pe care o producem în Moldova”.

Investitorii și administrația, chemați la aceeași masă

Între 26 și 30 octombrie, Iașul găzduiește și MUST X RAM, care reunește a zecea ediție MUST și a noua ediție a Regionalei de Arhitectură Moldova.

Pe 29 și 30 octombrie, la Palatul Culturii, arhitecții ieșeni Dragoș Epure, Andreea Robu-Movilă, Ana Tărnăuceanu și Cătălina Rusanovschi, alături de Alex Mihalachi, vor participa la întâlniri cu Andy Young (BIG), Gianni Giuffrida (Pininfarina), Dieter Pfannenstiel (Ellis Williams Architects) și Amr Attia (PUD Consultants). Programul îi include și pe Aurelia Carpov, Eugen Pănescu și Matei Bogoescu. Sebastian Săvescu insistă asupra necesității colaborării dintre proiectanți, investitori și autorități: „Avem nevoie în acest dialog de beneficiari, de profesioniștii din industria construcțiilor, de parteneri și de administrație. Calitatea arhitecturii depinde de alegerile și de responsabilitatea fiecăruia”.

Pentru piața imobiliară ieșeană, responsabilitatea se traduce în decizii cu efecte economice pe termen lung. Amplasarea clădirilor, densitatea construcțiilor, accesul la transport și calitatea spațiilor comune influențează atractivitatea proprietăților și costurile de exploatare.

RAM 2026 propune astfel o discuție care depășește estetica. Într-un județ cu peste 1.200 de autorizații rezidențiale emise în numai opt luni, provocarea nu mai este doar cât se construiește, ci și ce valoare rămâne orașului după încheierea investiției.

„Arhitectura are autori. Și avem motive să ne bucurăm de ceea ce construim împreună”, concluzionează președintele OAR Iași.

Maura ANGHEL

Sursa foto: OAR -- Filiala Iași